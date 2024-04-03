مبابي يقود سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم

سجل كيليان مبابي هدفا قاد به باريس سان جيرمان للتأهل إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على ستاد رين (الأربعاء 3-4-2024)، ليقترب سان جيرمان بذلك من التتويج بلقب البطولة للمرة 15.

وافتتح مبابي (25 عاما) التسجيل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بثامن هدف له في البطولة، مستغلا تمريرة بينية من فابيان رويز.

وجاء ذلك بعد أن تصدى ستيف مانداندا حارس مرمى ستاد رين لركلة جزاء نفذها مبابي في الدقيقة 37.

وعزز ستاد رين محاولاته من أجل التعادل في الشوط الثاني أملا في أن تستمر المواجهة لركلات ترجيح، لكن مارتن تيرير أهدر أفضل فرصة لاحت للفريق.

وفي المقابل، حرم الحارس مانداندا فريق سان جيرمان من تعزيز تقدمه.

ويلتقي سان جيرمان الذي يدربه لويس إنريكي، في النهائي المقرر يوم 25 مايو آيار المقبل، مع أولمبيك ليون الذي تغلب 3-صفر على فالينسيان أمس الثلاثاء.

وقال لويس إنريكي عقب المباراة “كان الشوط الأول صعبا ولكننا سيطرنا على المباراة تماما. رين كان جيدا للغاية.

“لعبنا بإيقاع جيد في الشوط الأول وأتيحت أمامنا الفرصة في الشوط الثاني لإضافة هدف آخر لكن مانداندا كان رائعا”.

وأضاف “بطولات الكأس في أي دولة تحمل أهمية كبيرة، وهي أحد أهدافنا منذ بداية الموسم”.

ويلتقي سان جيرمان، الذي يتصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مع فريق كليرمو يوم السبت المقبل ثم يستضيف برشلونة الإسباني يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي “قبل التفكير في دوري الأبطال، علينا التفكير بشأن كليرمو.

“من المهم للفريق أن يؤدي بمستويات جيدة في كل المسابقات.

“اللعب أمام فريقي السابق (برشلونة) سيكون أمرا لطيفا ولكن أريد أن نلعب بتنافسية ونقدم مباراة رائعة”.