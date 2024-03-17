مبابي يقود سان جيرمان للفوز 6-2 على مونبلييه بالدوري الفرنسي

سجل كيليان مبابي ثلاثية للمرة الثانية في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم ليقود المتصدر باريس سان جيرمان للفوز 6-2 على مضيفه مونبلييه (الأحد 17-3-2024)، وذلك بعد ثلاثة تعادلات متتالية لسان جيرمان في الدوري.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 59 نقطة حصدها خلال 26 مباراة، ليوسع الفارق أمام بريست ساحب المركز الثاني إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند 26 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام المركز الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا في نهاية الموسم لحسم البقاء في الدرجة الأولى. وكان بريست قد تعادل 1-1 مع ليل في وقت سابق اليوم.

وتقدم سان جيرمان في الدقيقة 14 عندما أرسل مبابي تمريرة من الجهة اليسرى إلى فيتينيا الذي راوغ اثنين من المدافعين ثم سدد الكرة في الشباك من حدود منطقة الجزاء.

وبعد ثماني دقائق، أضاف مبابي الهدف الثاني للفريق إثر تبادل للكرة مع راندال كولو مواني.

وأدرك مونبلييه التعادل خلال الشوط الأول، إذ سجل أرنو نوردين الهدف الأول في الدقيقة 30 ثم أضاف زميله تيجي سافانيه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، احتسبها الحكم بداعي تعرض تانجي كوليبالي لعرقلة من جانب حارس المرمى جيانلويجي دوناروما.

وأعاد مبابي لباريس سان جيرمان تقدمه في الدقيقة 50 ثم سجل لي كانج-إن الهدف الرابع للفريق بعدها بثلاث دقائق.

وبعدها سجل مبابي ثالث أهدافه بمساعدة فيتينيا الذي صنع أيضا الهدف السادس لسان جيرمان، والذي سجله نونو منديز في الدقيقة 89.