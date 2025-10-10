مبابي يقود فرنسا للفوز على أذربيجان في تصفيات كأس العالم

لعب كيليان مبابي دور المنقذ ليقرب فرنسا من التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، بفوز باهت 3-صفر على أذربيجان اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات الأوروبية.

وافتتح المهاجم (26 عاما) التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وصنع الهدف الثاني لزميله أدريان رابيو، قبل أن يضيف البديل فلوريان توفان الهدف الثالث، لترفع فرنسا رصيدها إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، ويمنح فريق ديدييه ديشان فرصة لضمان التأهل يوم الاثنين عندما يسافر إلى أيسلندا.

وافتقدت فرنسا العديد من اللاعبين الأساسيين، إذ غاب مهاجمو باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وديزيريه دوي وبرادلي باركولا بسبب الإصابة، لكن ثنائي باريس سان جيرمان السابق مبابي ورابيو أنجزا المهمة رغم الأداء المروع في الشوط الأول.

وتظل أذربيجان التي ستواجه أوكرانيا صاحبة المركز الثاني برصيد أربع نقاط في المباراة المقبلة، في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف أيسلندا التي حصدت ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.

ومددت فرنسا سلسلة عدم الخسارة في تصفيات كأس العالم وبطولة أوروبا إلى 26 مباراة، رغم أنها لم تفعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة.

وكانت أول فرصة في المباراة من نصيب مبابي بعد ثوان من البداية، تلتها تسديدة قوية من مالو جوستو في ملعب بارك دي برينس الهادئ، واختبر أوجو إيكيتيكي حارس المرمى شهر الدين محمد علييف، لكن فرنسا افتقرت للشراسة الهجومية في شوط أول مخيب للآمال إلى حد كبير.

لكن مع اقتراب الاستراحة، انطلق مبابي عبر دفاع الفريق الزائر، وسدد كرة منخفضة رائعة في الشباك ليضع فرنسا في المقدمة.

وكان إيكيتيكي قريبا من التسجيل في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكن تسديدة القوية بالقدم اليمنى ارتدت من القائم البعيد.

وحسم رابيو النتيجة أخيرا في الدقيقة 69 بضربة رأس رائعة بعد تمريرة عرضية من مبابي من الجهة اليسرى.

وبعد ست سنوات من آخر مشاركته مع فرنسا، حل توفان الفائز بكأس العالم 2018، بديلا لمبابي في الدقيقة 83 بعد أن تعرض القائد لضربة في كاحله، ليسجل من لمسته الأولى بعد دقيقة واحدة بتسديدة مباشرة رائعة.