مبابي يواصل التهديف ويقود ريال مدريد المتصدر لفوز صعب في خيتافي

واصل كيليان مبابي سلسلة أهدافه المذهلة وسجل هدفه العاشر في تسع مباريات ليمنح ريال مدريد الفوز 1-صفر على مضيفه خيتافي اليوم الأحد ليعيد فريقه لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في مباراة أنهاها صاحب الأرض بتسعة لاعبين.

وعانى ريال في اختراق دفاع خيتافي الصلب، حتى تم طرد آلان نيوم قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة، وبعد دقيقة واحدة فقط من دخوله من مقاعد البدلاء. وسجل مبابي بعدها بثلاث دقائق.

وتلقى خيتافي ضربة جديدة بطرد أليكس سانكريس لحصوله على الإنذار الثاني.

ولدى ريال مدريد 24 نقطة ليتقدم بفارق نقطتين على برشلونة قبل مواجهة الفريقين في مباراة قمة يوم الأحد المقبل. أما خيتافي فيحتل المركز 12 وله 11 نقطة.

وأبلغ تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الصحفيين “نحن سعداء للغاية بكيليان مبابي.

“الأهداف تقودنا للفوز بالمباريات، لكنني لا أحب أن يقول الناس إننا نعتمد على مبابي، هناك العديد من العمل الجاد خلف ذلك”.

وواصل المدرب ألونسو المداورة في تشكيل ريال الأساسي، وأبقى فينيسيوس جونيور وأردا جولر على مقاعد البدلاء ومنح جود بلينجهام ورودريجو فرصة نادرة للمشاركة منذ البداية.

وبدأت المباراة بوقوف لاعبي الفريقين لمدة 15 ثانية دون حراك، في ظل احتجاجات رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان ضد قرار رابطة الدوري الإسباني بإقامة مواجهة فياريال وبرشلونة في الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول المقبل.

لكن في الواقع، استغرق الأمر وقتا أطول حتى تبدأ المباراة فعليا.

خطورة مبابي

كان مبابي يشكل تهديدا مستمرا في الشوط الأول، وقاد فريقه إلى منطقة المنافس، لكن زملاءه في الفريق بدوا وكأنهم يلعبون بوتيرة مختلفة.

وسدد أوريلين تشواميني من مدى بعيد لكنها مرت فوق العارضة بقليل، وقبل نهاية الشوط الأول تصدى الحارس ديفيد سوريا لتسديدة قوية من ديفيد ألابا من ركلة حرة، وافتقر فيدريكو بالبيردي للدقة وهو يتابع الكرة المرتدة.

وقضى خيتافي معظم الشوط الأول في صد هجمات ريال، لكن سانكريس أطلق تسديدة مباشرة ليرسل تحذيرا قبل الاستراحة.

ومع عدم تمكن ريال من التسجيل، حل فينيسيوس بديلا لفرانكو ماستانتونو غير المقنع بعد عشر دقائق من نهاية الاستراحة ثم شارك جولر بعد عشر دقائق أخرى لم تشهد أي فرص.

وطُرد نيوم بسبب تدخل عنيف على فينيسيوس، ولم يتأخر ريال في استغلال النقص العددي.

وعندما مرر جولر كرة حاسمة اخترقت الدفاع إلى مبابي الذي كان ظهره للمرمى، استدار النجم الفرنسي وانطلق بالكرة داخل المنطقة وسددها بقوة في شباك الحارس سوريا.

وقال داكونام دجيني لاعب خيتافي لمحطة موفيستار بلس “فقدنا تركيزنا بعد الطرد. هذه هي كرة القدم. اليوم كنا نستحق أكثر من ذلك. نحن خسرنا نقطة”.

ومبابي، الذي سجل أيضا خمسة أهداف في مباراتين بدوري الأبطال، إلى جانب الحارس تيبو كورتوا، هما اللاعبان اللذان لا يمكن للمدرب ألونسو الاستغناء عنهما هذا الموسم. إذ تصدى الحارس البلجيكي لمحاولة من أبو كمارا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحرم خيتافي من هدف التعادل.

وقبل المواجهة المرتقبة على صدارة الدوري أمام برشلونة، يستضيف ريال مدريد منافسه يوفنتوس يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ألونسو “القدوم إلى (ملعب) خيتافي ليس سهلا. ربما لم تكن أفضل مباراة لمشاهدتها. لكننا كنا مركزين وفعلنا ما علينا القيام به. هذا الفوز يجعلنا نبدأ الأسبوع ونحن نشعر بطاقة جيدة”.