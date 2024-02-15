مباراة أرسنال أمام مانشستر يونايتد بصدد تحطيم الرقم القياسي

ينتظر أن تحطم مباراة أرسنال أمام مانشستر يونايتد المقررة السبت ضمن دوري الأضواء الإنجليزي للسيدات لكرة القدم الرقم القياسي في الحضور الجماهيري بالمسابقة وذلك بعد أن أعلن أرسنال الخميس أن استاد الإمارات سيكون كامل العدد.

وجرى بيع أكثر من 60 ألف تذكرة إلى جانب جميع باقات الضيافة المتوفرة للمباراة، وسيحطم أرسنال بذلك الرقم القياسي الخاص به والمتمثل في حضور 59042 مشجعا في مباراته أمام تشيلسي في ديسمبر\كانون الأول.

وقال فيناي فنكاتيشام الرئيس التنفيذي لأرسنال “نحن ممتنون للدعم المذهل الذي نحظى به طوال الموسم.

“التزام مشجعينا المتواصل ومتابعتهم، إلى جانب الأداء الذي يقدمه فريقنا والعمل الجاد المقدم من الجميع خلف الكواليس في نادينا، هي الأمور التي جعلت هذه اللحظة ممكنة”.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يكتمل فيها العدد في استاد الإمارات خلال مباراة للسيدات، وكانت الأولى في مباراة أرسنال أمام فولفسبورج الألماني في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا للسيدات في الموسم الماضي، حيث شهدت حضور 60063 مشجعا.

وعندما توج أرسنال بلقب دوري الأبطال للسيدات في 2007، وقد كانت البطولة تحمل حينذاك اسم كأس الاتحاد الأوروبي للسيدات، شهد استاد ميدو بارك حضور 3467 مشجعا فقط في إياب الدور النهائي.

وتحقق الرقم القياسي في الحضور الجماهيري لمباراة كرة قدم نسائية في إنجلترا على مستوى الأندية في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في العام الماضي إذ شهد فوز تشيلسي على مانشستر يونايتد في استاد ويمبلي حضور 77390 مشجعا.