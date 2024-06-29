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مباراة ألمانيا والدنمرك تعاود بعد توقف بسبب الأحوال الجوية القاسية

منذ 11 دقيقة
يورو 2024 - دور الستة عشر - ألمانيا ضد الدنمارك - رويترز

يورو 2024 - دور الستة عشر - ألمانيا ضد الدنمارك - رويترز

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توقفت اليوم السبت مباراة ألمانيا والدنمرك في دورتموند ضمن دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، بسبب سوء الأحوال الجوية، مع تزايد الرعد والبرد خلال الشوط الأول، لكن تم استئناف اللعب بعد توقف لمدة نحو 20 دقيقة.

وبدأت كرات البرد في التساقط بعد أن أخرج الحكم مايكل أوليفر لاعبي الفريقين من أرضية الملعب في الدقيقة 35، وكان الفريقان متعادلين سلبيا.

وحملت الشاشات بداخل الاستاد عبارة “نظرا لسوء الأحوال الجوية، توقفت المباراة”.

وبعد توقف استمر 20 دقيقة، عاد اللاعبون إلى أرضية الملعب وأجروا عملية إحماء سريعة ثم تم استئناف اللعب.

وكانت مباراة في دور المجموعات بين فرنسا وأوكرانيا في بطولة أوروبا 2012 قد تأخرت لمدة نحو ساعة بسبب عاصفة رعدية، لكن المباراة استكملت حينها.

    المصدر :
  • رويترز

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