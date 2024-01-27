مباراة مجنونة.. ميلان يضيع ركلتي جزاء ويتعادل مع بولونيا

تحسر ميلان على إهدار ركلتي جزاء ليتعادل 2-2 مع ضيفه بولونيا الذي سجل ركلة جزاء متأخرة في مباراة متقلبة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح بولونيا التسجيل بهدف عن طريق يوشوا زيركزي في الدقيقة 29 قبل أن يتعادل روبن لوفتوس-تشيك قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ويضيف هدفه الثاني قبل سبع دقائق من النهاية.

مع اقتراب ميلان من تحقيق الفوز على أرضه، أعاق فيليبو تيراتشانو منافسه فيكتور كريستيانسن في الوقت المحتسب بدل الضائع وسدد ريكاردو أورسوليني ركلة الجزاء بنجاح ليضمن التعادل.

وفشل أوليفييه جيرو وتيو هرنانديز في التسجيل من ركلتي جزاء لميلان في كل شوط. فقد أضاع اللاعب الفرنسي ركلة الجزاء بعد أن ارتكب لويس فيرجسون خطأ ضد سيمون كيير وسدد هيرنانديز في القائم بعد خطأ سام بوكاما ضد رافائيل لياو.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق سبع نقاط عن يوفنتوس المتصدر وخمس نقاط خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني. ويحتل بولونيا المركز السابع برصيد 33 نقطة.