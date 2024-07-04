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متاعب في يوم الاستقلال لبيغولا بعد خروج اللاعبة الأمريكية على يد وانغ في ويمبلدون

منذ ساعتين
الأمريكية جيسيكا بيجولا

الأمريكية جيسيكا بيجولا

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لم يكن مشوار جيسيكا بيغولا في بطولة ويمبلدون للتنس جيداً اليوم الخميس، بعد خروج المصنفة الخامسة من الدور الثاني على يد الصينية وانغ شينيو بالخسارة 6-4 و6-7 و6-1 في يوم الاستقلال الأمريكي.

وسددت اللاعبة الصينية 38 ضربة ناجحة مقابل 33 خطأ سهلا من بيغولا لتضمن الفوز وموعدا في الدور الثالث أمام هاريت دارت التي تغلبت على مواطنتها البريطانية كاتي بولتر في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات.

وبالنسبة لوانغ، المصنفة 42 عالميا، كان هذا الفوز هو الأول لها على لاعبة من أول عشر مصنفات على العالم.

وقالت وانغ “قبل يومين كنت أسأل مدربي متى سيحدث ذلك.

“كان من الصعب جدا مواجهة جيسيكا عى الملاعب العشبية. كانت تسدد ضربات منخفضة جدا وأنا سعيدة بفوزي في النهاية”.

وبالنسبة لبيغولا كانت الخسارة ضربة موجعة على خلفية عروضها الرائعة قبل البطولة الكبرى المقامة على ملاعب عشبية.

وفي برلين، أنقذت خمس نقاط لخسارة المباراة في النهائي لتفوز بأول لقب لها على الملاعب العشبية بعد فوزها على آنا كالينسكايا، وكانت لديها آمال كبيرة في التحسن عما حققته في دور الثمانية العام الماضي هنا.

    المصدر :
  • رويترز

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