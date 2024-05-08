بعد القبلة الشهيرة.. محاكمة الرئيس السابق لاتحاد الكرة بإسبانيا

أعلنت المحكمة العليا الإسبانية الأربعاء إن الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس سيمثل أمام القضاء بعدما قبل لاعبة المنتخب جيني إيرموسو على شفتيها دون رغبتها بعدما قبل أحد قضاة المحكمة القضية.

ويواجه روبياليس تهمتي الاعتداء الجنسي والإكراه بسبب أفعاله المزعومة بعد الواقعة. ويعاقب القانون على الجريمتين بالسجن لمدة عام واحد و18 شهرا على الترتيب.

وقالت المحكمة العليا إنها ستحاكم أيضا المدرب السابق لمنتخب السيدات خورخي فيلدا والمدير الرياضي الحالي للفريق ألبرت لوكي ورئيس قسم التسويق بالاتحاد روبن ريفيرا‭ ‬بتهمة إكراه إيرموسو على القول إن القبلة كانت بالتراضي.

وكان روبياليس (46 عاما) قد أمسك بإيرموسو وقبلها على شفتيها في 20 أغسطس آب الماضي خلال حفل توزيع الجوائز بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني ليتصدر عناوين الأخبار ويثير جدلا في إسبانيا بشأن التمييز الجنسي.

وقالت إيرموسو وزميلاتها إن القبلة لم تكن بالتراضي كما يؤكد روبياليس الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وحددت المحكمة كفالة قدرها 65000 يورو (69836 دولارا) لروبياليس في تهمة الاعتداء الجنسي و65000 يورو أخرى يدفعها روبياليس وفيلدا ولوكي وريفيرا بشكل مشترك في تهمة الإكراه.

وللمحكمة العليا صلاحية النظر في القضية لأن المخالفات المزعومة وقعت خارج البلاد.