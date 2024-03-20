محكمة إسبانية: مليون يورو للإفراج عن داني ألفيس

قضت محكمة في برشلونة اليوم الأربعاء بالإفراج المشروط عن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار) رغم أنه لم يقض سوى ربع مدة عقوبته البالغة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب.

ولا يزال من الممكن استئناف القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.

ويتهم المدعي العام ألفيس بإجبار المرأة على ممارسة الجنس وعدم استخدام واق ذكري، ويطالب بسجنه تسع سنوات ودفعه تعويضات بقيمة 150 ألف يورو (163215 دولارا) للضحية.

وقالت بنت عم صاحبة الشكوى إن الضحية لم تُقبل ألفيس حتى قبل مغادرة المنطقة العامة ولم تكن تعلم أنها كانت ستدخل الحمام حيث وقع الاعتداء المزعوم عندما أصر على انتقالهما إلى منطقة أخرى.

وبعد حوالي 15 دقيقة غادر ألفيس الحمام، وبعد بضع دقائق تبعته صاحبة الشكوى، وبدت “مدمرة” على حد قول بنت عمها.

وقالت الشاهدة “قالت (صاحبة الشكوى) إنها بحاجة للمغادرة. غادرنا لإحضار معاطفنا وقبل أن نصل إلى هناك أخبرتني بنت عمي أن (ألفيس) آذاها كثيرا…”.

وجلس ألفيس، الذي كان يرتدي بنطالا أزرق وقميصا أبيض، في الصف الأمامي في قاعة محكمة برشلونة الابتدائية.

وأدلت الضحية المزعومة بشهادتها اليوم في جلسة خلف الأبواب المغلقة، إذ تحدثت من وراء شاشة، مع التلاعب بصوتها لحماية هويتها.

وتعد محاكمة ألفيس واحدة من أبرز القضايا في إسبانيا منذ أن قامت الحكومة بتشديد القانون في 2022، مما جعل الموافقة عاملا رئيسيا في قضايا الاعتداء الجنسي وزيادة الحد الأدنى لفترة السجن في مثل تلك الجرائم التي تشمل العنف.

وفاز ألفيس بأكثر من 40 لقبا مع منتخب البرازيل والأندية بما فيها برشلونة وإشبيلية ويوفنتوس وباريس سان جيرمان. وبعد اعتقاله، قام نادي بوماس المكسيكي بفسخ عقده.