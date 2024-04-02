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محكمة التحكيم الرياضية ترفض استئناف رابطة الملاكمة على سحب الإعتراف بها

منذ ساعة واحدة
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رفضت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الثلاثاء، الطعن الذي تقدمت به رابطة الملاكمة الدولية ضد قرار سحب الاعتراف بها باعتبارها الاتحاد الدولي المعترف به لهذه الرياضة.

وجردت اللجنة الأولمبية رابطة الملاكمة الدولية من الاعتراف بها في يونيو حزيران الماضي وقالت إن الرابطة فشلت في إكمال الإصلاحات بشأن قضايا الحوكمة والتمويل والأخلاقيات.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان “اتخذت جلسة اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بناء على التوصية الصادرة عن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في 7 يونيو 2023 بعد عملية مطولة، بدأت بعد وقت قصير من دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016.

“خلال (العملية) طلبت اللجنة الأولمبية الدولية من رابطة الملاكمة الدولية اتخاذ إجراءات مغايرة لمعالجة المخاوف الجدية المتعلقة بحوكمتها واستقرارها المالي”.

وأضافت أن رابطة الملاكمة الدولية لم تلتزم بالشروط التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية.

وقالت المحكمة “لم ترفع رابطة الملاكمة الدولية من شفافيتها واستدامتها المالية، بما في ذلك من خلال تنويع الإيرادات، ولم تغير إجراءاتها المتعلقة بالحكام والقضاة لضمان نزاهتها”.

وقال الاتحاد العالمي للملاكمة المنافس للرابطة الشهر الماضي إنه يسعى للحصول على اعتراف من اللجنة الأولمبية الدولية ليحل محل رابطة الملاكمة الدولية والإبقاء على الرياضة المضطربة ضمن برنامج ألعاب لوس انجليس 2028.

    المصدر :
  • رويترز

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