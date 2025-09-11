الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
محكمة التحكيم الرياضية تفصل بمصير العداءة الإثيوبية قبل انطلاق التصفيات

منذ ساعة واحدة
رياضة المشي

قد تستبعد عداءة المسافات المتوسطة الإثيوبية ديريب ويلتيجي من بطولة العالم، بعدما طلبت وحدة نزاهة ألعاب القوى إيقافها مؤقتا لحين النظر في قضية منشطات.

وبرأت هيئة مكافحة المنشطات الإثيوبية العداءة البالغة من العمر 23 عاما والتي فازت بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر في بطولة العالم الأخيرة في بودابست قبل عامين، من تهمة عدم أو رفض تقديم عينة لاختبار منشطات في أواخر أغسسطس آب الماضي.

واستأنفت وحدة النزاهة هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية وقالت اليوم الخميس إنها طلبت عدم السماح لويلتيجي بالمنافسة حتى يتم الفصل في الأمر.

وقالت وحدة النزاهة إن محكمة التحكيم الرياضية ستستمع إلى طلب الإيقاف المؤقت قبل يوم السبت، وهو الموعد المقرر لمشاركة ويلتيجي في تصفيات سباق 1500 متر للسيدات في الاستاد الوطني في طوكيو.

