محكمة التحكيم الرياضية تُؤيد إيقاف عداء من سورينام

خسر العداء إيسامادي أسينجا من سورينام استئنافه ضد إيقافه لمدة أربع سنوات بسبب المنشطات بعد أن زعم أن حلوى جاتوريد الملوثة التي تلقاها كجزء من جائزة حصل عليها تسببت في سقوطه في اختبار للمنشطات.

وأيدت محكمة التحكيم الرياضيةاليوم الخميس عقوبة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مؤكدة أن العداء البالغ من العمر 20 عاما يظل غير مؤهل للمشاركة في أي منافسات اعتبارا من مايو آيار 2024، مع احتساب الإيقاف المؤقت له منذ أغسطس آب 2023.

وأثبتت فحوصات أسينجا وجود مادة جي.دبليو1516 المحظورة في عينة سحبت منه خارج إطار المنافسات في يوليو تموز 2023، مما أدى إلى إيقافه من قبل وحدة نزاهة ألعاب القوى.

ودفع الرياضي المولود في أتلانتا بالولايات المتحدة أن النتيجة كانت بسبب حلوى جاتوريد، وهي قطع حلوى صغيرة قابلة للمضغ تنتجها شركة تحمل نفس الاسم وتستخدم غالبا من قبل رياضيين وعدائين ومتسابقي دراجات كمكملات غدائية ومضغوطات طاقة، والتي أُعطيت له بعد أن تم اختياره كأفضل رياضي لألعاب القوى للفتيان في الولايات المتحدة لعام 2023 من قبل العلامة التجارية ذاتها.

وأضاف أسينجا إنه تناولها قبل أسبوع من الاختبار الذي خضع له.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى قد فرضت العقوبة لأول مرة في مايو 2024، لتؤكدها محكمة التحكيم الرياضية الآن بعد جلسة استماع افتراضية عامة في يونيو حزيران.

وجاء في بيان محكمة التحكيم الرياضية “قدم السيد أسينجا لوحدة نزاهة ألعاب القوى تفسيرا يفيد بأن وجود المستقلبات كان بسبب منتجات جاتوريد التي أعطيت له بعد حصوله على الجائزة”.

وأضافت “خلصت لجنة تابعة لمحكمة التحكيم الرياضية إلى أن الرياضي فشل في إثبات أنه، بناء على معيار ترجيح الاحتمالات، أن الحلوى التي تناولها كانت ملوثة بمادة جي.دبليو1516”.

وقضت محكمة التحكيم الرياضية أيضا بأن أسينجا لم يُثبت أن انتهاكه كان غير متعمد، وهو ما يعني أن “العقوبة المخففة لعدم ارتكاب الخطأ أو الإهمال غير قابلة للتطبيق”.

ولم يجد المحكمون أي شيء يشير إلى أن حلوى جاتوريد التي قال أسينجا إنه تناولها قبل اختباره تحتوي على أي شيء أقوى من السكر.