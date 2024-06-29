محكمة التحكيم تقضي ببراءة العداءة النيجيرية أموسان

برأت محكمة التحكيم الرياضية العداءة النيجيرية توبي أموسان حاملة الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز من تهمة مخالفة لوائح المنشطات الليلة الماضية ورفضت الطعون التي تقدم بها الاتحاد الدولي لألعاب القوى والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

واتهمت العداءة النيجيرية بمخالفة اللوائح الخاصة بمكان التواجد ثلاث مرات خلال 12 شهرا بينما أوقفتها وحدة نزاهة ألعاب القوى بصفة مؤقتة في يوليو/ تموز 2023 بناء على ذلك.

وألغت لجنة تأديبية تابعة لنزاهة ألعاب القوى قرار الإيقاف قبل أيام من بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست العام الماضي.

ونفت بطلة العالم في 2022 تعاطي أي مواد محظورة محفرة للأداء.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان الليلة الماضية إنها خلصت وبالإجماع إلى أن أموسان ارتكبت مخالفتين في الكشف عن مكان تواجدها بينما لم تتأكد المخالفة الثالثة.

ولم يرد الاتحاد الدولي لألعاب القوى ولا الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على الفور على طلب للتعليق.

وسجلت أموسان الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر حواجز خلال الدور قبل النهائي لتصفيات السباق في بطولة العالم 2022 وهي مرشحة بقوة للفوز بالسباق في أولمبياد باريس الصيفي هذا العام.