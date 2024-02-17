السبت 7 شعبان 1445 ﻫ - 17 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز 4-1 على برنتفورد بالدوري الإنكليزي

منذ 34 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

A A A
طباعة المقال

سجل اللاعب “محمد صلاح” اليوم السبت 17 فبراير/شباط 2024، هدفا وقدم تمريرة حاسمة في مشاركته الأولى بعد تعافيه من الإصابة ليقود ليفربول للفوز 4-1 على مضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووسع فريق المدرب يورجن كلوب الفارق في صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض 23 مباراة وسيواجه تشيلسي في وقت لاحق اليوم، وعن أرسنال الذي سيواجه بيرنلي.

ودخل صلاح، الذي غاب عن المباريات السابقة منذ إصابته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، بديلا في الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد إصابة ديوجو جوتا.

وافتتح داروين نونيز التسجيل في الدقيقة 35 بعد مرتدة سريعة إذ تلقى تمريرة بضربة رأس من جوتا ليسدد كرة ساقطة من وضع انفراد سكنت الشباك.

وبعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني ضاعف أليكسيس ماك أليستر النتيجة بعدما تلقى تمريرة من صلاح ليسدد من مدى قريب في الشباك.

وسجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 68 بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء وراوغ المدافع وأطلق تسديدة من مدى قريب.

وقلص إيفان توني الفارق لبرنتفورد في الدقيقة 75 بعدما ارتدت الكرة من حارس ليفربول ليسدد بقوة من مدى قريب في الشباك.

وأكمل كودي كودي جاكبو رباعية ليفربول بعدما تلقى تمريرة من لويس دياز ليسدد في الشباك من وضع انفراد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

يورغن كلوب
وصفها بـ"المتميزة".. يورغن كلوب يشيد بقدرات ألونسو
لاعبو إنتر ميلان
الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان المتصدر يفوز بسهولة 4-صفر على سالرنيتانا
إيميليو إنسوي
هداف أفريقيا يفتح النار: المسؤولون على الكرة في بلادنا سارقون وكاذبون

الأكثر قراءة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية
إسرائيل تريد الحرب.. كيف سيردّ "الحزب"؟
باحث في مختبر
كارثة في طعام الأمريكيين.. اكتشاف مادة كيماوية قد تؤدي لعقم 80 بالمئة من السكان!
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
نائب يحذر من استهداف إسرائيل للبنى التحتية في لبنان!