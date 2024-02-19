مدافع السيتي "ريتشاردز": محمد صلاح "لا يُقدر بثمن"

حثّ مدافع مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق، ميكاه ريتشاردز، اليوم الاثنين 19 فبراير/شباط 2024، نادي ليفربول على التمسك بمحمد صلاح وعدم انتقاله من الفريق، مشيراً إلى أن النجم المصري “لا يقدر بثمن”.

وارتبط صلاح بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي الصيف الماضي لكنه بقي في نهاية المطاف مع ناديه الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حالياً، بينما أحرز النجم المصري 19 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة في 28 مباراة لعبها في كافة البطولات.

وقال ميكاه، لاعب مانشستر سيتي وفيورنتينا الإيطالي وأستون فيلا السابق لبودكاست “ذا ريست إز فوتبول”: هل تعرفون مدى جودة محمد صلاح؟ لقد عاد من كأس أمم إفريقيا وهو مصاب في أوتار الركبة، ينزل من مقاعد البدلاء ويسجل هدفاً ويصنع آخر في مباراة برنتفورد، الكل يحلم بفعل ما يفعله محمد صلاح، فهو لاعب مميز.

وختم: هناك محادثات تدور حالياً حول إمكانية بيع عقده في الصيف المقبل خصوصاً مع بقاء عام على نهايته حينها، لكن من وجهة نظري أن هذا الأمر خاطئ، فهو لاعب لا يمكن تعويضه بالنسبة للنادي الأحمر.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ 2017، وأصبح هدافه التاريخي في بطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الإنجليزي كما هو خامس هدافي النادي التاريخيين