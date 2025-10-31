مدربة فريق أمريكي تستعين بالذكاء الاصطناعي لمساعدتها خططيا

تلقت لورا هارفي مدربة فريق سياتل رين ردا غير متوقع عندما طلبت نصيحة تكتيكية من تشات جي.بي.تي هذا الموسم، إذ اقترح عليها الاعتماد على خطة تتضمن خمسة مدافعات ضد بعض فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات، ويبدو أنها أتت ثمارها بالفعل.

وقالت مدربة أرسنال السابقة إنها بدأت باستخدام الأداة المقدمة من شركة أوبن إيه.آي لأول مرة للتحليل التكتيكي خلال فترة ما قبل الموسم، واختبرت مجموعة من التعليمات التي تطورت من استراتيجيات عامة إلى توصيات محددة تتعلق بتشكيلات الفرق المنافسة.

وقالت هارفي في مقابلة عبر بودكاست سوكريش نُشرت أمس الخميس “كتبت ‭‭‭’‬‬‬ما التشكيلة المناسبة للفوز على فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات؟‭‭‭’‬‬‬”.

وأضافت “فأجابني بسرد جميع فرق الدوري والتشكيلة المثالية التي ينبغي اللعب بها أمام كل منها.

“وبالنسبة لفريقين، قال لي ‘ينبغي أن تلعبي بخمسة مدافعات’ ففعلت ذلك، دون مزاح، هذا هو السبب الحقيقي وراء اتخاذي لهذا القرار. كان ذلك في وقت مبكر من الموسم، وقلت للطاقم الفني ‘أنا لا أمزح، هذا ما فعلته’. وكان رد فعلهم ‘هذا مثير للاهتمام'”.

وأشارت هارفي إلى أنها لم تعتمد من قبل على اللعب بخمسة مدافعات، وهي طريقة لعب دفاعية تتكون من ثلاثة قلوب دفاع وظهيرين جناحين.

وأوضحت أنهم استخدموا الاقتراح كنقطة انطلاق وبدأوا في دراسة كيفية تكيف سياتل مع اللعب بخمسة مدافعات.

وتابعت “قمنا بالبحث، ودرسنا الأمر بعمق. وفكرنا في كيفية تطبيقه، ثم قررنا تجربة ذلك، وأحببنا النتيجة. نجحت الخطة، وفزنا بالمباراة”.

وبعد أن أنهى سياتل الموسم الماضي في المركز قبل الأخير، يحتل الفريق حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري مما يؤهله للمشاركة في الأدوار الإقصائية مع اقتراب نهاية الموسم الاعتيادي.