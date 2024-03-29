مدرب أرسنال يرغب في استغلال أرسنال للفرصة الرائعة ضد سيتي بقيادة غوارديولا

يعتزم ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في أن يستمتع فريقه باللحظة خلال مباراة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد، أمام مانشستر سيتي الذي يعتقد أنه رفع مستوى اللعبة عالميا والذي يملك أفضل مدرب في العالم بيب جوارديولا.

ويتصدر أرسنال، الذي ينتظر بقلق لمعرفة ما إذا كان بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي وجابرييل ماجاليس جاهزين للمباراة، الدوري الممتاز قبل عشر مباريات على نهاية الموسم في سباق مثير على اللقب برصيد 64 نقطة بينما يحتل سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 63 فيما يأتي ليفربول بالمركز الثاني برصيد 64 متأخرا بفارق الأهداف عن النادي اللندني.

والفوز سينهي غياب أرسنال الذي دام تسع سنوات بدون انتصار في ملعب الاتحاد وسيكون بمثابة دفعة هائلة لآماله في حصد اللقب.

وقال أرتيتا للصحفيين اليوم الجمعة “لقد فعلنا الكثير بالفعل لنكون في المركز الذي نحن فيه والآن علينا أن نغتنم الفرصة ونستمتع بها ونسعى لتحقيقها.

“لقد رفع (سيتي) المستوى في هذا الدوري أعتقد في كرة القدم بشكل عام إلى مستوى لم نشهده من قبل. “وهذا هو جمال الرياضة الذي يجعلك أفضل ويضعك في تحد أكثر وعليك مواكبة هذه الوتيرة. وهذا ما نحاول القيام به”.

وحافظ أرسنال على تألقه في الأسابيع الأخيرة بفوزه في آخر ثماني مباريات في الدوري كما سجل 33 هدفا مذهلا.

وكان أرتيتا مساعدا لجوارديولا في سيتي قبل أن يتولى تدريب أرسنال، وتعود صداقة المدربين الإسبانيين إلى فترتهما في الملاعب. ومع ذلك، فإن الجلوس على مقاعد البدلاء كمتنافسين يعني تغييرا في علاقتهما.