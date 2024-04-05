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مدرب أستون فيلا: "جيكوب رامسي" سيغيب لنهاية الموسم

منذ 49 دقيقة
جيكوب رامسي

جيكوب رامسي

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أعلن مدرب أستون فيلا، أوناي إيمري، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، غياب لاعب الوسط المهاجم جيكوب رامسي عن المنافسات لنهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة في إصبع القدم، بينما عاد المهاجم أولي واتكينز للتشكيلة قبل مواجهة برنتفورد.

وأضاف إيمري أن حارس المرمى إيمي مارتينيز، الذي غاب عن الخسارة 4-1 أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء الماضي بسبب المرض، عاد للتشكيلة.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين “جيكوب رامسي مجددا يعاني من بعض المشكلات في إصبع القدم، لن يكون متاحا لنهاية الموسم.

“إيمي وأولي ضمن تشكيلة الغد… سنعد للمباراة في آخر 24 ساعة وغدا سنعرف إذا كانا متاحين وجاهزين للعب”.

وواتكينز، الذي غاب عن مواجهة سيتي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، هداف أستون فيلا في الدوري برصيد 16 هدفا.

ويحتل أستون فيلا المركز الرابع برصيد 59 نقطة من 31 مباراة، بفارق نقطتين أمام توتنهام هوتسبير الذي خاض 30 لقاء، بينما يحتل برنتفورد المركز 15 برصيد 28 نقطة، بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.

    المصدر :
  • رويترز

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