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مدرب الأهلي المصري: مباراة الإياب تتطلب الدفاع جيداً ومن ثم المغامرة الهجومية

منذ 48 دقيقة
المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر

المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر

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علّق المدير الفني للأهلي المصري مارسيل كولر على أداء فريقه في مباراة ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم أمام الترجي التونسي والتي انتهت بالتعادل السلبي. وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن الأهلي قدم أداء جيدا أمام الترجي وخصوصا في الشوط الثاني. وأشار كولر إلى ضرورة تأمين صلابة دفاعية للاعبي الأهلي وهجوم منظم في لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة.

وأضاف كولر: “المباراة كانت قوية، والشوط الأول لم نقدم المستوى المطلوب، ولكن اختلف الوضع في الشوط الثاني وكنا أفضل”.

وتابع كولر: “مباراة الإياب تتطلب الدفاع جيدا، ومن ثم المغامرة الهجومية من أجل تحقيق المكسب”، حسبما أورد موقع “الأهلي”

وفيما يتعلق بإصابة علي معلول، أوضح كولر: “بعد العودة للقاهرة سنقوم بتقييم حالته. لم نحدد حتى الآن طبيعة الإصابة، لكن بعد العودة لمصر ستجرى له أشعة لتحديد حجم الإصابة”.

وعن الكرة التي انفعل بسببها خلال المباراة، قال كولر: “انفعلت لأن حكم اللقاء احتسب تسللا، ولم يعطنا إتاحة الفرصة من أجل الهجوم على مرمى المنافس”.

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