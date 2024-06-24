الأثنين 18 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدرب البرازيل يتحدث عن أداء إندريك مع المنتخب

منذ ساعة واحدة
اللاعب البرازيلي إندريك

اللاعب البرازيلي إندريك

A A A
طباعة المقال

طالب دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل بالقليل من الصبر على المهاجم إندريك، صاحب الـ17 عامًا والذي سينضم هذا الصيف إلى ريال مدريد وسيشارك مع البرازيل في كوبا أمريكا.

وأعلن دوريفال أن إندريك لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة الأولى أمام كوستاريكا مما دفع الصحفيين لتوجيه العديد من الأسئلة حول هذه الخطوة.

وقال دوريفال في مؤتمر صحفي قبل المباراة الأولى للبرازيل في الكوبا أمام كوستاريكا فجر الغد: “عليك أن تتحلى بالقليل من الصبر، كل شيء سيحدث بشكل طبيعي، قد لا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لأنه يتمتع بمهارة كبيرة، أنا في عجلة من أمري لإدخاله إلى الملعب لكن يجب أن يكون لدينا توازن معين، إنه يتمتع بمهارات ممتازة وأحد أكثر اللاعبين الواعدين في العالم”.

وأعلن دوريفال عن التشكيلة الأساسية للمباراة وقال: “ستضم ميليتاو وأرانا وفي كل مباراة سيكون هناك تغيير أو تغييران، جميع اللاعبين جاهزون ولا أحد من اللاعبين أقل من توقعاتنا”.

واختتم: “يجب أن أجد التوازن للفريق الذي تم تشكيله قبل ثلاثة أشهر فقط، على اللاعبين أن يجدوا أنفسهم في الملعب، سنحاول تسريع ذلك قدر الإمكان واستخدام كل لاعب في المكان المناسب”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من رياضة

ليونيل ميسي
ميسي: كرة القدم تغيرت عما كانت عليه في السابق
مانويل نوير
يورو 2024.. نوير يثني على أداء البدلاء في تعادل ألمانيا أمام سويسرا
لامين يامال
لامين يامال يمنع من المشاركة في مباراة ألبانيا.. إليكم الأسباب

الأكثر قراءة

قصف على جنوب لبنان
خبر منسوب لرويترز بأن إسرائيل ستهاجم لبنان خلال 48 ساعة.. والوكالة توضح!
النائب محمد رعد
النائب محمد رعد: لا تمنوا بأنكم تقبلون العيش معنا فنحن الذين نصبر عليكم
تصعيد في جنوب لبنان
مدينة صيدا تحت النار.. الصور توثق الضربة الإسرائيلية الأخيرة