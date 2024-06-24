مدرب البرازيل يتحدث عن أداء إندريك مع المنتخب

طالب دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل بالقليل من الصبر على المهاجم إندريك، صاحب الـ17 عامًا والذي سينضم هذا الصيف إلى ريال مدريد وسيشارك مع البرازيل في كوبا أمريكا.

وأعلن دوريفال أن إندريك لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة الأولى أمام كوستاريكا مما دفع الصحفيين لتوجيه العديد من الأسئلة حول هذه الخطوة.

وقال دوريفال في مؤتمر صحفي قبل المباراة الأولى للبرازيل في الكوبا أمام كوستاريكا فجر الغد: “عليك أن تتحلى بالقليل من الصبر، كل شيء سيحدث بشكل طبيعي، قد لا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لأنه يتمتع بمهارة كبيرة، أنا في عجلة من أمري لإدخاله إلى الملعب لكن يجب أن يكون لدينا توازن معين، إنه يتمتع بمهارات ممتازة وأحد أكثر اللاعبين الواعدين في العالم”.

وأعلن دوريفال عن التشكيلة الأساسية للمباراة وقال: “ستضم ميليتاو وأرانا وفي كل مباراة سيكون هناك تغيير أو تغييران، جميع اللاعبين جاهزون ولا أحد من اللاعبين أقل من توقعاتنا”.

واختتم: “يجب أن أجد التوازن للفريق الذي تم تشكيله قبل ثلاثة أشهر فقط، على اللاعبين أن يجدوا أنفسهم في الملعب، سنحاول تسريع ذلك قدر الإمكان واستخدام كل لاعب في المكان المناسب”.