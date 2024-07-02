مدرب البرازيل يتوقع تحدٍ كبير أمام كولومبيا في كأس كوبا أمريكا

يتوقع دوريفال جونيور مدرب البرازيل مباراة صعبة عندما يواجه ما يعتبره أحد أفضل أجيال كولومبيا في ختام مباريات دور المجموعات في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتحتاج البرازيل، التي تحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بعد تعادل وفوز، للانتصار على استاد ليفي في سانتا كلارا لتنتزع صدارة المجموعة من كولومبيا التي تتصدر تملك ست نقاط من انتصارين.

وتأهلت كولومبيا بالفعل لدور الثمانية بينما اقتربت البرازيل من اللحاق بها.

وقال دوريفال، الذي درب جيمس رودريجيز قائد كولومبيا في ساو باولو، إنه يدرك جودة منافسه.

وقال دوريفال (62 عاما) في مؤتمر صحفي أمس الاثنين “أعتقد أنه أحد أفضل الأجيال بين لاعبي كولومبيا في السنوات الأخيرة. إنهم يلعبون في أندية كبيرة في العالم والعديد منهم في بلادنا (البرازيل).

“ليس لدي أدنى شك في أننا سنخوض مباراة أكثر تنافسية، وربما ليست مفتوحة لأن الفرق ستكون مهتمة دفاعيا لكنني أعتقد أنها ستكون مباراة مليئة بالفرص الجيدة. نأمل أن نتمكن بالخروج بأفضل نتيجة منها”.

وخاضت كولومبيا 25 مباراة متتالية دون هزيمة وفازت على البرازيل 2-1 في تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكن المدرب البرازيلي يقول إنه يريد التركيز على مسيرة فريقه.

وقال “كولومبيا فريق ممتع. خاض 25 مباراة دون هزيمة وهذا لا يمكن أن يحدث صدفة بل يتطلب الكثير من العمل.

“في الوقت نفسه، علينا أن ندرك اللحظة التي نمر بها والصعوبات التي قد نواجهها وأن نجد الحلول. أعتقد أن الفريق قد تطور، إنه تطور تدريجي لكنه يحدث”.

وأضاف المدرب أنه لن يريح اللاعبين المعرضين لخطر الإيقاف بسبب الإنذارات مثل إيدر ميليتاو ولوكاس باكيتا وفينيسيوس جونيور لأنه يبحث عن “أفضل تشكيلة أساسية ممكنة”.