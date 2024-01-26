مدرب الكاميرون ينفي وجود أي خلاف جديد مع الحارس أونانا

نفى مدرب الكاميرون، ريجوبير سونج وجود أي خلاف جديد مع حارس المرمى أندريه أونانا الذي استبعد من المباراة الماضية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وقد يجلس على مقاعد البدلاء مرة أخرى غدا السبت في مباراة دور الستة عشر أمام نيجيريا.

وانسحب أونانا من منتخب الكاميرون خلال نهائيات كأس العالم في قطر قبل 14 شهرا بعد خلاف مع سونج لكنه عاد للفريق في سبتمبر أيلول لمساعدته على التأهل للبطولة في ساحل العاج.

وسمح له المدرب بالغياب عن أول مباراة للكاميرون للعب مع مانشستر يونايتد أمام توتنهام هوتسبير في 14 يناير كانون الثاني لكنه شارك في المباراة الثانية بالمجموعة الثالثة أمام السنغال وتلقت شباكه ثلاثة أهداف واستبعد من آخر مباراة بالمجموعة أمام جامبيا يوم الثلاثاء.

وقال سونج في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة دون الكشف عما إذا كان أونانا قد يعود لحراسة المرمى في مباراة دور الستة عشر غدا السبت “ليس لدي أي مشكلة مع حراس المرمى. إنهم جميعا في كامل الجاهزية للمنافسة واللعب وقت الحاجة. لا يوجد أي خلاف. يتصرفون بشكل جيد للغاية”. وفق وكالة رويترز

وأضاف سونج أن الدفاع سيكون في غاية الأهمية أمام نيجيريا التي يقود هجومها الناري فيكتور أوسيمن أفضل لاعب أفريقي هذا العام.

وتابع “لقد استقبلنا ستة أهداف بالفعل وغدا سنحاول العثور على التوليفة المناسبة للحيلولة دون اهتزاز الشباك.

وأضاف؛ “سنحاول أن نضع نيجيريا في موقف صعب ونقاتل من أجل الاستمرار في المنافسة. أعرف ما يجب القيام به للخروج بنتيجة إيجابية”.