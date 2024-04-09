مدرب باريس سان جيرمان: أتمنى أن يتغلب طموحنا على الضغوط أمام برشلونة

قال المدرب لويس إنريكي، اليوم الثلاثاء: “إن باريس سان جيرمان لا يزال يسعى للفوز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكنه يحتاج إلى أن يتغلب الطموح على الضغوط أمام برشلونة في ذهاب دور الثمانية”.

وبلغ باريس سان جيرمان الدور قبل النهائي لآخر مرة في 2021 ومع اقترابه من الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي وصعوده لنهائي كأس فرنسا سيتحول تركيز الفريق الآن إلى المنافسة التي يريد النادي الفوز بها أكثر من أي بطولة أخرى.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برشلونة غدا الأربعاء “آمل أن يتغلب طموحنا على الضغوط.

“لا نشعر بالضغط في الوقت الحالي، نحن متحمسون للغاية للعب على هذا المستوى ونحاول التأهل للدور التالي”.

وأضاف “خلال دور المجموعات لمست روح العزيمة والمسؤولية لدى اللاعبين وهو ما قادنا لهذا الدور”.

وفاز لويس إنريكي بالفعل بدوري أبطال أوروبا عندما كان يدرب برشلونة، وهو النادي الذي قضى فيه أيضا ثمانية مواسم كلاعب لكنه لا يعتقد أن معرفته الجيدة بالنادي أو مدربه تشابي هرنانديز ستمنح باريس سان جيرمان أفضلية.

وقال لويس إنريكي “لا أعرف تشابي على الإطلاق كمدرب. أعرفه كلاعب إذ كان زميلي في الفريق”.

وأضاف “أعرف النادي جيدا. أعرف برشلونة واللاعبين، لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك يمكن أن يمنحنا أفضلية وربما يكون العكس.

“أحمل الكثير من المشاعر لهذا الفريق بسبب تجربتي السابقة معه لكني أدرب باريس سان جيرمان حاليا ويجب التحلي بالاحترافية”.

وراوغ مدرب باريس سان جيرمان مجددا الأسئلة المتعلقة بكيليان مبابي حين سُئل عن عقلية المهاجم الفرنسي قبل المباراة بعد حصوله على راحة مؤخرا.

وقال لويس إنريكي “أعتقد أنك تسأل عن لاعب واحد لكني أريد التحدث عن الفريق لأنني أعتقد أن هذا أكثر إثارة للاهتمام.

“نحن في موقف جيد هذا الموسم. العقلية الجماعية قوية للغاية”.