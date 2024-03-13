الأربعاء 3 رمضان 1445 ﻫ - 13 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدرب بورتو يقول إن أرتيتا أهان أسرته

منذ ساعة واحدة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قال سيرغيو كونسيساو مدرب بورتو إن ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أهان أسرته خلال فوز النادي اللندني بركلات الترجيح على منافسه البرتغالي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية.

وفاز أرسنال 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 ذهابا ليتأهل لدور الثمانية لأول مرة منذ 2010.

وزادت حدة التوتر في ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية وكانت هناك مناقشة حامية بين المدربين في نهاية المباراة.

وقال كونسيساو للصحفيين “خلال المباراة استدار (أرتيتا) نحو المقاعد وأهان أسرتي بالإسبانية.

“في النهاية حاولت لفت انتباه أرتيتا لأن الشخص الذي أهانه لم يعد موجودا بيننا.”

وردا على سؤال حول الواقعة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال أرتيتا “لا تعليق”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كرة السلة - تعبيرية
مينيسوتا يهزم كليبرز في دوري السلة الأمريكي
لاعبو نادي برشلونة
برشلونة يتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا
لاعب مصر أبكى جماهير كرة القدم ووحّد دعواتهم

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
بالفيديو.. ضربتها بوحشية حتى فقدت الوعي
رامز جلال من برنامجه الرمضاني
فيديو.. "رامز جاب من الآخر" ترند قبل عرض أولى حلقاته
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
مسؤول إسرائيلي بعد صواريخ حزب الله الـ100.. إسرائيل فقدت قدرتها على الردع!