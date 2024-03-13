مدرب بورتو يقول إن أرتيتا أهان أسرته

قال سيرغيو كونسيساو مدرب بورتو إن ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أهان أسرته خلال فوز النادي اللندني بركلات الترجيح على منافسه البرتغالي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية.

وفاز أرسنال 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 ذهابا ليتأهل لدور الثمانية لأول مرة منذ 2010.

وزادت حدة التوتر في ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية وكانت هناك مناقشة حامية بين المدربين في نهاية المباراة.

وقال كونسيساو للصحفيين “خلال المباراة استدار (أرتيتا) نحو المقاعد وأهان أسرتي بالإسبانية.

“في النهاية حاولت لفت انتباه أرتيتا لأن الشخص الذي أهانه لم يعد موجودا بيننا.”

وردا على سؤال حول الواقعة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال أرتيتا “لا تعليق”.