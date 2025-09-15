مدرب توتنهام فرانك متحمس للظهور الأول له في دوري أبطال أوروبا

كانت المسألة مجرد وقت قبل أن يحصل المدرب توماس فرانك على الفرصة التي يستحقها بقيادة فريق في دوري ِأبطال أوروبا لكرة القدم كما قال نظيره بيب جوارديولا وسيستهل فرانك مشواره غدا الثلاثاء 16\9\2025 في أرفع مسابقة قارية للأندية.

وتلقى المدرب الدنماركي، الذي صنع اسمه بتحويل نادي برنتفورد اللندني المتواضع إلى فريق صعب المراس بالدوري الإنجليزي الممتاز، اتصالا من توتنهام في يونيو حزيران ليحل محل أنجي بوستيكوجلو.

وأقيل الأسترالي بوستيكوجلو بعد أن احتل توتنهام المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

بدأ فرانك (51 عاما)، والذي اكتسب سمعة طيبة كعقل تكتيكي محنك، مشواره مع توتنهام بالفوز في ثلاث من مبارياته الأربع الأولى في الدوري بما في ذلك الفوز 2-صفر على مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا.

ويتمتع فرانك بخبرة سابقة في كرة القدم الأوروبية بعد أن قاد بروندبي إلى تصفيات الدوري الأوروبي، لكن مباراة الغد على أرضه ضد فياريال الإسباني تمثل خطوة كبيرة للرجل الذي قضى سبع سنوات في برنتفورد.

وقال فرانك للصحفيين اليوم الاثنين في ملعب توتنهام “من الواضح أنه شيء كبير. أتطلع بشدة إلى ذلك. أنا متأكد من أنه سيكون أمرا مميزا عندما نسمع عزف نشيد دوري أبطال أوروبا.

“إنها تجربة جديدة غدا من نواح عديدة. لعبنا في (الدرجة الثانية) مع برنتفورد في جريفين بارك في ملعب صغير. غدا سنكون في أحد أفضل الملاعب في العالم ونلعب في دوري أبطال أوروبا”.