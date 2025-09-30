مدرب سان جيلواز يحذر لاعبيه من خطورة نيوكاسل

حذر سيباستيان بوكونولي‭ ‬مدرب أونيون سان جيلواز البلجيكي لاعبيه من خطورة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وطالبهم باللعب بقوة منذ البداية إذا أرادوا تحقيق نتيجة إيجابية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وسعى بوكونولي إلى التقليل من حجم التوقعات بعد فوز النادي الذي يتخذ من بروكسل مقرا له في مباراته الافتتاحية بمرحلة الدوري للبطولة القارية خارج ملعبه على أيندهوفن الهولندي في 16 سبتمبر أيلول.

ولم يحدد بوكونولي نسبة مئوية لحظوظ سان جيلواز أمام نيوكاسل في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة.

وقال للصحفيين “لكننا سنحاول جاهدين زيادة حظوظنا بأكبر قدر ممكن”.

وأضاف “يجب أن نكون في أفضل حالاتنا لمجاراتهم.

“علينا أن نقدم أكثر من مئة في المئة من مجهودنا وأن نفرض شخصيتنا منذ الدقيقة الأولى في المباراة”.

وردا على سؤال عما إذا كان بوسع سان جيلواز تحقيق مفاجأة أخرى، قال “سنتعامل مع الأمر مباراة تلو الأخرى، لكن نيوكاسل سيشكل تحديا جديدا ومن خلال هذه المباراة سنعرف مدى تطورنا في المسابقة القارية”.

وتوقع بوكونولي معركة بدنية.

وأضاف “لا أعتقد أن هناك أي أسرار حول إمكانياتهم. إنه فريق يتمتع بقوة كبيرة وجودة عالية”.

ويشارك سان جيلواز لأول مرة في دور المجموعات بعد أن فاز بلقب الدوري البلجيكي لأول مرة منذ 90 عاما الموسم الماضي.

وتغلب على أيندهوفن 3-1 ويبتعد بست نقاط في صدارة الدوري البلجيكي عن أقرب مطارديه بعد مرور تسع جولات من الموسم الجديد.