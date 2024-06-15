مدرب سلوفينيا: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مباراتنا الافتتاحية ببطولة أوروبا

قال ماتياش كيك مدرب سلوفينيا عشية مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثالثة لبطولة أوروبا لكرة القدم أمام الدنمرك غدا الأحد إن سلوفينيا ستحاول الاستمتاع بمشاركتها وربما تحقق مفاجأة كبيرة.

وتعود سلوفينيا إلى بطولة أوروبا للمرة الثانية بعد أن شاركت آخر مرة في 2000. وكانت آخر بطولة دولية للفريق هي كأس العالم 2010، خلال الفترة الأولى لكيك كمدرب، لذا بالنسبة لتشكيلته المكونة من 26 لاعبا، فهذه هي أول تجربة لهم في بطولة كبرى.

ومن المتوقع أن يحضر عدد قياسي من المشجعين السلوفينيين المباراة التي ستقام في شتوتجارت على بعد 503 كيلومترات من العاصمة ليوبليانا. وقال كيك إن فريقه يجب أن يستمتع بكونه الطرف الأقل ترشيحا.

وقال كيك مبتسما في مؤتمر صحفي “لماذا تريدون عزل هذا الضجيج الخارجي؟ هذا امتياز حصل عليه لاعبونا بفضل أسلوبهم وأدائهم.

“ربما كان عليهم اللعب في البطولات السابقة لكننا هنا الآن. غالبية لاعبينا الشبان لم يختبروا ذلك من قبل، على مستوى الأندية أو المستوى الوطني.

“نحن هنا على أعلى مستوى وأنا مقتنع بأننا سنفعل كل شيء للحصول على نتيجة إيجابية”.

والتقت سلوفينيا والدنمرك أيضا في التصفيات وتعادل فريق المدرب كيك مع الدنمركيين في ليوبليانا قبل أن يخسر بصعوبة في كوبنهاجن العام الماضي.