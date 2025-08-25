مدرب فورست يصف تكهنات مغادرته بأنها "سخيفة" بعد التعادل مع كريستال بالاس

نفى نونو إسبريتو سانتو مدرب نوتنجهام فورست التكهنات التي تحدثت عن تفكيره في الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ووصف الشائعات بأنها “سخيفة” بعد تعادل فريقه 1-1 على ملعب كريستال بالاس أمس الأحد.

وعزز نونو شائعات رحيله يوم الجمعة الماضي عندما كشف عن أن علاقته مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نوتنجهام فوريست قد تدهورت، قائلا إنها لم تعد قائمة على الثقة.

وفي الموسم الماضي، قلل فورست من أهمية المحادثة الحادة بين الرجلين بعد أن دخل ماريناكيس الملعب للتحدث مع المدرب البرتغالي في نهاية المباراة.

وقال نونو للصحفيين في رده على سؤال بشأن ما إذا كان بإمكانه مغادرة النادي “هذا هراء مطلق. سخيف. هذه الرواية سخيفة”.

ورد على سؤال بشأن ما إذا كان واثقا من بقائه مع فورست بحلول نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قال “لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، لكن ما أعرفه هو أنني أعمل وأحاول القيام بعملي بأفضل ما أستطيع.

“بالطبع، لا بد من حل المشكلة ونحن أشخاص مسؤولون. يمكننا إجراء حوار بناء لصنع منصة جيدة لما هو أهم، الفريق. سنجريها. لا بد من ذلك. نحتاج إلى إجراء هذه المحادثة، وسنجريها. هذا ما أعتقد أنه أهم من أي شيء آخر”.

ويحتل فورست المركز الرابع في الدوري بعد حصده أربع نقاط من أول مباراتين. وسيواجه في مباراته المقبلة وست هام يونايتد.