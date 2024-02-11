مدرب كريستال بالاس يناشد جمهور النادي بمزيدٍ من الدعم أثناء مواجهة تشيلسي ليلة الإثنين

ناشد مدرب كريستال بالاس، روي هودغسون، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط، جمهور النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عدم التوقف عن دعم فريقه اللندني الذي يواجه خطر الانزلاق إلى منطقة الهبوط بعد تراجع نتائجه واحتلاله المركز 15 بين فرق البطولة العشرين.

واحتج جمهور كريستال بالاس ضد ملاك النادي بينما جاءت آخر الانتقادات بعد الهزيمة 4-1 في وقت سابق من الشهر الجاري أمام المنافس اللدود برايتون آن هوف ألبيون.

وقال هودغسون (76 عاما) الذي سبق له تدريب منتخب إنجلترا ونادي ليفربول من بين فرق أخرى كثيرة إن فريقه لا يمكنه تحمل فقدان دعم جمهوره عندما يواجه ضيفه وجاره تشيلسي في قمة لندنية غدا الاثنين.

وقال المدرب المخضرم للصحفيين “لا يمكننا الاستمرار بدون دعم الجمهور لأننا بحاجة إليه.

“هذه هي واحدة من أصعب الفترات خلال مسيرتي لسبب واحد وهو أن الجمهور تحول ضدنا كثيرا.

“الفريق لن يتمكن من الفوز بمباريات وتقديم أداء جيد إذا استمر غضب الجمهور منه.”

وسيخوض بالاس المباراة في مواجهة تشيلسي صاحب المركز 11 في الترتيب محروما من جهود لاعبيه إبريتشي إيزي ومايكل أوليسي بسبب الإصابة.

وأضاف هودجسون “نحن بحاجة إلى (دعم الجمهور) الآن على وجه الخصوص لأننا في موقف ضعيف جدا يمكننا تجاوزه بفضل مساندة الجمهور وتعاطفه لأننا سنشرك لاعبين يوم الاثنين لم يسبق لهم اللعب كثيرا في صفوف الفرق الأول لبالاس.”