مدرب لايبزيج: لن أصدق غياب بيلينغهام إلا عندما أرى بنفسي أنه ليس في الملعب

تحوم شكوك حول مشاركة جود بلينجهام مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام رازن بال شبورت لايبزيج بعد إصابته مطلع الأسبوع لكن ماركو روزه مدرب الفريق الألماني لن يصدق غياب بلينجهام عن هذه الموقعة إلا عندما يرى بنفسه.

وغادر بلينجهام الملعب في الدقيقة 57 في فوز ريال مدريد 4-صفر على جيرونا يوم السبت الماضي إذ سجل لاعب خط الوسط هدفين في المباراة وبعد ذلك قال النادي إنه تم تشخيص إصابته بالتواء شديد في كاحله الأيسر.

لكن روزه الذي كان يتحدث قبل مباراة ذهاب دور 16 غدا الثلاثاء أمام ريال مدريد لا يثق أن العملاق الإسباني سيلعب دون هداف الدوري الإسباني في ألمانيا.

وقال روزه في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين “لن أصدق غيابه إلا عندما أرى بنفسي أنه ليس في الملعب.

“أعرف جود، سيبذل قصارى جهده لخوض المباراة. قد يذهب لأطباء آخرين اليوم حتى يكون لائقا. لقد قرأت الكثير ولكننا سنرى ما إذا كان سيأتي أم لا”.

ويعرف روزه كل شيء عن بلينجهام إذ أشرف على تدريبه في بروسيا دورتموند خلال موسم 2021-2022 لكنه لم يتوقع رؤيته يسجل 16 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم بالإضافة لأربعة أهداف في دوري الأبطال.

وقال روزه “أعتقد أنه في النادي المناسب واتخذ الخطوة الصحيحة. لم أندهش للبصمة الكبيرة التي تركها.

“لكن حقيقة أنه سجل الكثير من الأهداف كانت بمثابة مفاجأة بعض الشيء. لقد أمضيت معه عاما، إنه رجل رائع ولاعب كرة قدم من طراز رفيع.

“إذا لم يلعب، سيكون براهيم دياز خيارا متاحا بالتأكيد. ربما سيلعبون بطريقة 4-3-3 بوجود خوسيلو في الهجوم”.

ووسع ريال مدريد، بفوزه على منافسه المفاجئ على اللقب جيرونا، الفارق إلى خمس نقاط في صدارة الدوري، ويدرك روزه جيدا مدى خطورة المنافس الذي يواجه فريقه، سواء بوجود بلينجهام أو بدونه.

وقال روزه “إنهم في حالة جيدة. يعرفون ما يعنيه اللعب في هذه البطولة والفوز بها، علينا التركيز على الجميع، براهيم ورودريجو و(توني) كروس و(لوكا) مودريتش. كلهم في حالة رائعة. يمكنني ذكر لاعبين آخرين”.

وأضاف “لكننا نملك فريقا جيدا ولاعبين رائعين. سنبذل قصارى جهدنا على أرض الملعب وسنستغل فرصنا. نريد تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب، ونريد أن نكون أكثر تنافسية بالكرة وفي الاستحواذ. “لا نخشى أحدا”.