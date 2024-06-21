مدرب منتخب كندا يطالب بمعاقبة منتخب الأرجنتين لتأخره في العودة

قال جيسي مارش مدرب منتخب كندا إنه يتعين فرض غرامة مالية على منتخب الأرجنتين بعد تأخر عودة لاعبيه من غرف الملابس لخوض الشوط الثاني في المباراة الافتتاحية لكأس كوبا أمريكا لكرة القدم في مواجهة كندا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي افتتحت الأرجنتين التهديف بعد مرور أربع دقائق من زمن الشوط الثاني عبر لاعبها خوليان ألفاريز بينما أحرز لاورتارو مارتينيز هدفا متأخرا لتفوز حاملة اللقب 2-صفر.

وعاد منتخب الأرجنتين من غرف الملابس قبل انطلاق الشوط الثاني متأخرا بفارق خمس دقائق تقريبا عن نظيره الكندي.

وقال مارش “خلال الاستراحة علمت أنهم كانوا يشاهدون تسجيلا مصورا(فيديو) وكانوا يحللون كيفية اللعب في مواجهتنا. من جديد أتمنى أن يتولى الحكام هذا الأمر.

“لو كنا تأخرنا خمس دقائق لفرضت علينا غرامة ولكانت هناك مشكلة كبيرة. لنرى كيف سيكون التصرف حيال منتخب الأرجنتين. أعتقد أنه يتعين فرض غرامة عليه. كم كانت مدة التأخير. 20؟ أم 30 دقيقة؟.

“كان وقتا طويلا وكانوا خلال هذا الوقت يبحثون كيفية اللعب في مواجهتنا في الشوط الثاني ولو كنا علمنا مسبقا بالحصول على 10 دقائق إضافية فلربما فعلنا بعض الأمور الأخرى أيضا.”

وسيلتقي منتخب كندا في الجولة الثانية من دور المجموعات مع بيرو الثلاثاء المقبل ثم تواجه تشيلي في 29 يونيو حزيران.