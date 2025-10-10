مدرب نيوزيلندا يأسف لغياب الفعالية أمام مرمى بولندا

عبر مدرب نيوزيلندا دارين بيزلي عن أسفه لغياب الفعالية أمام مضيفه منتخب بولندا بعدما خسر الفريق المتأهل لكأس العالم لكرة القدم بهدف دون رد وديا أمس الخميس.

وأتيحت لنيوزيلندا بعض الفرص في الشوط الأول لكنها لم تنجح في ترجمتها إلى أهداف ليتجرع الفريق الهزيمة الرابعة تواليا بعد أن استقبلت شباكه الهدف الوحيد في المباراة من قائد بولندا بيوتر جيلينسكي بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني.

وقال بيزلي “من الصعب تقبل هذه الهزيمة رغم تقديم بعض الأشياء الجيدة في المباراة.

“نقوم بالكثير من الأشياء الجيدة داخل وخارج الملعب ولاحت لنا بعض الفرص لكن يتعين أن نكون أكثر شراسة وفعالية أمام المرمى. علينا أن نترجم هذا الاستحواذ لأهداف”.

وظل أخطر أسلحة نيوزيلندا التهديفية كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 84.

وأضاف الإنجليزي بيزلي “علينا أن نساعده في التعامل جيدا مع الجدول المزدحم والتأكد من أنه جاهز بنسبة مئة في المئة في جميع الأوقات حتى نتمكن من إشراكه في المباريات الكبيرة”.

وستواصل نيوزيلندا، التي تأهلت بالفعل لنهائيات كأس العالم العام المقبل في أمريكا الشمالية عن منطقة الأوقيانوس، سعيها لتحقيق أول فوز لها على منافس أوروبي منذ 2010 عندما تواجه النرويج في أوسلو يوم الثلاثاء المقبل.