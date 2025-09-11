مدريد ووارسو تستضيفان نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات عام 2027

‭ ‬أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس أن مدريد ووارسو ستستضيفان نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات على التوالي لعام 2027، لكنه لم يتخذ أي قرار بشأن طلبات من رابطتي الدوري الإسباني والإيطالي لإقامة مباراة بالمسابقة خارج البلاد.

واجتمعت اللجنة التنفيذية في تيرانا اليوم وقررت إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال في ملعب ميتروبوليتانو، معقل أتليتيكو مدريد والملعب الذي فاز فيه ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي 2019.

وسيقام نهائي السيدات على الملعب الوطني في وارسو. كما أعلن اليويفا أن مباراة كأس السوبر الأوروبية العام المقبل ستُقام في سالزبورج بالنمسا.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال عام 2026 في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، في حين سيقام نهائي السيدات في ملعب أوليفال في أوسلو.

ومن ناحية أخرى، منح الاتحاد الإيطالي للعبة في يوليو تموز الماضي الضوء الأخضر لرابطة الدوري للسماح بإقامة مباراة ميلان ضد كومو في بيرث بأستراليا، بينما تأمل رابطة الدوري الإسباني في نقل مباراة فياريال ضد برشلونة إلى ميامي في ديسمبر كانون الأول المقبل بعد أن وافق الاتحاد الإسباني للعبة على الطلب الشهر الماضي.

وقال اليويفا إنه سيتشاور مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماهير قبل اتخاذ قرار بشأن مباريات الدوري الإيطالي والإسباني.

وأضاف اليويفا في بيان “ناقشت اللجنة التنفيذية طلبات الاتحادين الإسباني والإيطالي بالموافقة على إقامة مباراة واحدة في كل دوري محلي خارج البلاد خاصة خارج الأراضي الخاضعة لليويفا.

“أقرت اللجنة بأن هذه القضية مهمة ومتنامية، لكنها أبدت رغبتها في الاستماع إلى آراء كافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار نهائي.

“هناك عدد من القضايا التي تحتاج إلى حل، واليويفا بصفته المسؤول عن اللعبة في أوروبا يتحمل مسؤولية أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعترضت روابط مشجعين من أنحاء أوروبا على محاولات بعض بطولات الدوري المحلية إقامة مباريات خارج البلاد.

ووصفوا الخطط بأنها ‭‭‭‭’‬‬‬‬سخيفة‭‭‭‭’‬‬‬‬ وقالوا إن هذا المفهوم يقوض قواعد المنافسة لتحقيق مكاسب مالية قصيرة الأمد.