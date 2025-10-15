مرسيدس يؤكد استمرار راسل وأنتونيلي في 2026

أنهى فريق مرسيدس شهورا من الانتظار وأكد اليوم الأربعاء استمرار جورج راسل وكيمي أنتونيلي كسائقين له لبدء العصر الجديد لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في 2026.

ولم يكن هذا الإعلان مفاجئا إذ أوضح توتو فولف رئيس مرسيدس نواياه منذ فترة طويلة رغم عدم التوقيع على أي شيء.

وقال النمساوي في بيان للفريق “تأكيد تشكيلة سائقينا كان دائما مجرد مسألة وقت، وليس ما إذا كان سيتم”.

وأضاف “أردنا أن نأخذ وقتنا وأن ندير المفاوضات بشكل جيد، والتأكد من رضا الجميع من كل الأطراف، وأنا سعيد لأننا نجحنا في ذلك”.

وتابع “أثبت جورج وكيمي أنهما ثنائي قوي ونحن متحمسون لمواصلة رحلتنا معا. ينصب تركيزنا الآن على السباقات الستة الأخيرة من العام، إذ نقاتل من أجل احتلال المركز الثاني في (بطولة) الصانعين، ومن ثم إلى عام 2026 والعصر الجديد لفورمولا 1”.

لم يُكشف عن تفاصيل العقد وتم ذكر عام 2026 فقط، مع استمرار التكهنات حول اهتمام مرسيدس ببطل العالم أربع مرات ماكس فرستابن سائق رد بول لعام 2027 وما بعده.

وستشهد فورمولا 1 تغييرات كبيرة في الموسم المقبل، مع بداية دورة محركات جديدة يمكن أن تحدث تغييرات جذرية في ترتيب الفرق الحالي.

ويمكن لمرسيدس الذي فاز بثمانية ألقاب متتالية بعد تغيير كبير مماثل في عام 2014، أن يكون صاحب المحرك الأفضل مرة أخرى.

وسيبدأ راسل الذي فاز بخمسة سباقات كان آخرها في سنغافورة هذا الشهر، موسمه الخامس مع الفريق والثامن في فورمولا 1 بعد أن بدأ مسيرته مع وليامز.

وصعد الإيطالي أنتونيلي (19 عاما) على منصة التتويج مرة واحدة عندما احتل المركز الثالث في كندا، في موسم تعليمي بالنسبة للسائق الصاعد.

ويحتل مرسيدس المركز الثاني في ترتيب بطولة الصانعين، إذ توج فريق مكلارين الذي يعمل بمحركات مرسيدس بطلا للسنة الثانية على التوالي، قبل سباق جائزة أمريكا الكبرى مطلع الأسبوع المقبل في أوستن بولاية تكساس.