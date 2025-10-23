مركز روكفلر سيصبح منطقة مشجعين في مانهاتن خلال كأس العالم لكرة القدم

إعلان على حافلة عن كأس العالم لكرة القدم 26 في مركز روكفلر في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 23 أكتوبر 2025. رويترز

قال منظمون اليوم الخميس إن أحد المعالم الشهيرة في مدينة نيويورك سيصبح مركزا رئيسيا لاحتفالات مشجعي كرة القدم العام المقبل عندما يحتضن مركز روكفلر قرية لمشجعي كأس العالم 2026، وهي فكرة رائدة ستقام في مانهاتن.

وقالت لجنة الاستضافة في نيويورك/نيوجيرزي إن الموقع السياحي الشهير، المعروف بحفل إضاءة شجرة عيد الميلاد سنويا، سيتحول إلى “حفلة مثالية للجماهير لمشاهدة المباريات”، مع تجربة البث المباشر للمباريات وحضور المشجعين.

ومن المقرر افتتاح قرية المشجعين بالتعاون مع شبكة تيليموندو، شريك البث التلفزيوني،في الفترة من 4 إلى 19 يوليو تموز المقبل.

وقال أليكس لاسري، الرئيس التنفيذي للجنة الاستضافة في نيويورك‭‭/‬‬نيوجيرزي “مواقع المشجعين لدينا تتجاوز كونها مجرد أماكن، فهي خلفيات مميزة ظهرت في العديد لا يُحصى من الأفلام والبرامج التلفزيونية واللحظات العالمية.

“والآن سيتم تحويلها إلى مركز لتجارب المشجعين في كأس العالم في نيويورك/نيوجيرزي”.

ومن المقرر أن تستضيف نيويورك‭‭/‬‬نيوجيرزي ثماني مباريات، بما في ذلك المباراة النهائية، في ملعب ميتلايف مع التخطيط لمهرجانات جماهيرية يومية في جميع أنحاء أكبر منطقة حضرية وسوق رياضية في البلاد.

وتم بيع أكثر من مليون تذكرة لكأس العالم 2026 من خلال البيع المسبق بواسطة شركة فيزا، حيث تستعد كندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق من البطولة بمشاركة 48 دولة بما يشمل 104 مباريات في 16 مدينة.

ويمكن أن تساهم المهرجانات الجماهيرية المتوقعة في مختلف المدن المستضيفة للنهائيات في فتح البطولة أمام المزيد من مشجعي كرة القدم مع ارتفاع أسعار التذاكر إلى آلاف الدولارات للمراحل المتقدمة للبطولة والمباراة النهائية.

وقالت كلوديا تشاجوي نائبة الرئيس التنفيذي للتسويق والإبداع في شركة إن.بي.سي يونيفرسال تيليموندو إنتربرايزز “تتيح قرية المشجعين للجميع المشاركة في هذه اللحظة التاريخية”.