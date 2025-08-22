مركز كينيدي في واشنطن سيستضيف قرعة كأس العالم 2026

قال مصدر مطلع على الخطط “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن اليوم الجمعة أن مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن سيستضيف قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026”.

وكان ترامب قد ألمح لذلك في وقت سابق اليوم، عندما أعلن أن كأس العالم 2026 سيكون لها مكتب في أهم مكان للفنون يقع في قلب العاصمة الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن “سيكون المكتب الرئيسي لكأس العالم في مركز كينيدي”.

ويأتي إعلان ترامب في الوقت الذي يشرف فيه على مشروع تجديد مركز كينيدي بتكلفة 257 مليون دولار، والذي قال ترامب إنه سيكون محور احتفالات الذكرى السنوية 250 لتأسيس الولايات المتحدة العام المقبل.

وستكون كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الأولى التي تضم 48 فريقا وستتضمن 104 مباريات.

وستستضيف كندا 13 مباراة منها عشر في دور المجموعات مقسمة بالتساوي بين تورونتو وفانكوفر. كما ستستضيف المكسيك 13 مباراة، منها عشر في دور المجموعات في مكسيكو سيتي ووادي الحجارة ومونتيري.

أما بقية مباريات البطولة، فستقام في 11 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالفعل في الاستعداد للبطولة التي تقام كل أربع سنوات، حيث أنشأ مكاتب ميدانية في ميامي وبرج ترامب في نيويورك.