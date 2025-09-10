مرموش مهاجم سيتي يغيب عن قمة مانشستر بعد إصابته مع منتخب مصر

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المهاجم عمر مرموش سيغيب عن قمة مانشستر يوم الأحد المقبل بعدما تعرض الدولي المصري لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

وتلقت مصر ضربة قوية بعد إصابة مرموش بعد عدة دقائق من صفارة البداية في التعادل السلبي مع بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم أمس الثلاثاء.

وقال طبيب منتخب مصر إن اللاعب (26 عاما) يعاني من كدمة في أربطة الركبة.

وقال سيتي في بيان “تشير النتائج الأولية للأشعة التي أجريت له في مصر إلى أنه لن يكون متاحا للمشاركة في قمة مانشستر يوم الأحد، وسيعود الآن إلى إنجلترا لمزيد من التقييم وبدء إعادة تأهيله”.

وأنهى مرموش، الذي انضم إلى سيتي في يناير كانون الثاني، الموسم الماضي برصيد ثمانية أهداف وصنع أربعة أهداف في جميع المسابقات لكنه لم يهز الشباك معهم حتى الآن هذا الموسم.

وتمثل هذه الإصابة ضربة موجعة لسيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا الذي يحتل المركز الثالث عشر بعد مرور ثلاث جولات بفوز واحد فقط.

ويغيب عن سيتي بالفعل ريان شرقي وماتيو كوفاتشيتش بعد تعرضهما لإصابات طويلة الأمد كما تحوم شكوك حول مشاركة فيل فودن وسافينيو