مسيرة لا تعرف الهزيمة.. ليفركوزن يحقق فوزا ساحقا خارج ملعبه ويواصل نتائجه الرائعة

واصل البطل باير ليفركوزن مسيرته الخالية من الهزائم بعد فوزه خارج ملعبه 5-1 على أينتراخت فرانكفورت في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد.

وظل ليفركوزن على القمة برصيد 84 نقطة بينما يحتل فرانكفورت المركز السادس برصيد 45 نقطة. وتمتد مسيرة ليفركوزن بدون هزائم الآن إلى 48 مباراة في كافة المسابقات.

وافتتح ليفركوزن التسجيل بتسديدة هائلة من جرانيت تشاكا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12 بينما أدرك فرانكفورت التعادل في الدقيقة 32 بضربة رأس متقنة من هوجو إيكيتيكي بعدما اخترق دفاع ليفركوزن.

واستعاد ليفركوزن تقدمه قبل الاستراحة مباشرة بضربة رأس من باتريك شيك وجعل إيزيكيل بالاسيوس النتيجة 3-1 في الدقيقة 58 من ركلة جزاء بعدما جذب نيلز نكونكو منافسه نيثن تيلا من قميصه.

وأضاف جيريمي فريمبونج الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 77 إثر متابعة تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء بينما أضاف فيكتور بونيفاس الهدف الخامس من ركلة جزاء أخرى قبل دقيقة واحدة من النهاية بعد عرقلة أنسجار كناوف لفريمبونج داخل المنطقة.