مشتر واحد يقتني مجموعة منصور عجة النادرة من سيارات مكلارين

قال توم هارتلي جونيور تاجر السيارات الكلاسيكية والتاريخية، اليوم الأربعاء، إن مجموعة نادرة تضم 20 سيارة مكلارين مخصصة للطرق وفي حالة جيدة، كانت مملوكة للراحل منصور عجة المالك المشارك السابق للفريق المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، جرى بيعها بالكامل لمشتر واحد، دون الإفصاح عن هويته.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية أو أي تفاصيل تخص الوجهة التي ستستقر فيها المجموعة.

وقُدرت قيمة المجموعة عند الإعلان عن عرضها للبيع في يونيو حزيران الماضي بما يزيد على 70 مليون دولار، وقد ضمت سيارة مكلارين لفورمولا 1 كانت آخر واحدة من نوعها خروجا من خط الإنتاج.

وقطعت السيارة، التي أعادت شركة مكلارين تسميتها لاحقا إلى “منصور أورانج”، ما يزيد قليلا على 1800 كيلومتر. وتلقت عدة عروض قياسية عالمية لكن جميع العروض رُفضت للحفاظ على المجموعة كما هي.

وصُنعت 106 سيارات رياضية فقط من جانب مكلارين لسباقات فورمولا 1 بين عامي 1992 و1998، وتم بيع سيارة تعود لعام 1995 قطعت أقل من 390 كيلومترا، مقابل 20.4 مليون دولار في مزاد عام 2021 في بيبل بيتش بولاية كاليفورنيا.

وقال هارتلي في بيان “هذا ليس مجرد بيع، بل هو نقل مهم ومحترم لإرث”.

وكان عجة، الذي توفي في عام 2021 عن عمر يناهز 68 عاما، شخصية محورية في إطلاق شركة مكلارين للسيارات إلى جانب رئيس الفريق آنذاك رون دينيس.

وتعد هذه المجموعة هي الثانية التي يبيعها هارتلي خلال الأشهر الأخيرة.

وأشرف هارتلي على بيع مجموعة تضم 69 من سيارات فورمولا 1 التاريخية كانت بحوزة بيرني إكليستون المالك السابق للحقوق التجارية للبطولة، إلى وريث فريق رد بول مارك ماتيشيتز.