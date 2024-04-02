مشجع بولندي يسير لمسافة 100 كيلومتر لحضور مباراة بعد أن سجل حارس مرمى هدفاً

سيمشي مشجع بولندي حوالي 100 كيلومتر على مدار ثلاثة أيام لحضور مباراة بعد أن أعلن أنه سيصل سيرا على الأقدام إلى أي ملعب لفريق يسجل حارس مرماه هدفا ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى البولندي لكرة القدم.

وقال أحد المشجعين ويدعى يانيك في منشور عبر منصة إكس للتواصل الإجتماعي في فبراير شباط الماضي “إذا سجل أي حارس مرمى في هذه (الدور الثاني من الموسم) من المباريات، فسأسير إلى ملعب ناديه”.

وربما لم يكن يانيك يعتقد وبشكل واقعي أن يستخدم حذاء المشي الخاص به في هذه المهمة، لكنه سيضطر إلى ذلك الآن حيث أصبح جابرييل كوبيلاك حارس فريق رادومياك أول حارس مرمى يسجل في الدوري البولندي هذا الموسم أمس الاثنين في مرمى فريق بوشتا نيبولوميسه.

وجعل كوبيلاك النتيجة 1-1 في الشوط الثاني عندما ارتدت الكرة التي ركلها من خارج منطقة جزاء فريقه في الأرض أمام أوليفيير زيخ حارس مرمى المنافس قبل أن تطير من فوق الحارس البالغ من العمر 19 عاما لتنتهي في الشباك.

نشر المشجع اليوم الثلاثاء “ثلاثة أيام تتألف من ثماني ساعات من السير (على الأقدام). تم تحديد مدن للاستراحة.

“وحتى شريكي في هذه المسيرة تم تحديده. المباراة المستهدفة هي رادومياك ضد زاجويمبيه”.