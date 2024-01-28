مشجع من ذوي اﻻحتياجات الخاصة يقترح الدخول بصحبة رونالدو للملعب.. وتركي آل الشيخ يرد

ظهر مشجع من ذوي اﻻحتياجات الخاصة، طالبًا من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، الدخول بصحبة اللاعب كريستيانو رونالدو، إلى ملعب مباراة نادي النصر ونظيره إنتر ميامي الأمريكي، خلال كأس موسم الرياض.

واقترح المشجع على تركي آل الشيخ دخول المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة بصحبة اللاعبين إلى أرض ملعب “المملكة أرينا”، الذي سيحتضن مواجهة بين فريق “العالمي” ومنافسه إنتر ميامي.

وقال المشجع إنه يريد الدخول للمستطيل الأخضر بصحبة رونالدو، ليرد عليه تركي آل الشيخ، قائلاً: “ابشر وعد تحضر وتنزل الملعب هذا الي اقدر عليه”.

ويلتقي النجم البرتغالي ورفاقه مع زملاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 1 فبراير/ شباط المقبل، على أن تحمل هذه المواجهة وسم “The Last Dance”.

ويشار إلى أن نادي الهلال يشارك في البطولة، وسيتم تحديد الفائز باللقب بناءً على الأكثر تحقيقاً للنقاط من بين الأندية المشاركة.