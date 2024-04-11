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معاقبة "شيفيلد" الإنجليزي لتخلفه عن سداد مدفوعات

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 11 - أبريل - 2024 8:01 مساءً
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قالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المشرفة على مسابقات الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، اليوم الخميس، إنها ستخصم نقطتين من رصيد شيفيلد يونايتد في أول موسم يخضع فيه لسلطتها لتخلفه عن سداد مدفوعات لأندية أخرى.

وتتعلق تلك المدفوعات بموسم 2022-2023، حين تأهل شيفيلد من دوري الدرجة الثانية. كما تقرر خصم نقطتين إضافيتين من النادي مع وقف التنفيذ، وسيتم تفعيلها إذا تخلف عن سداد دفعة لنادٍ آخر.

وقال النادي الذي يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز إنه لن يستأنف على العقوبة.

وقال شيفيلد في بيان “رأى النادي أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق يقلل من مخاطر خصم عدد أكبر من النقاط أو فرض المزيد من حظر الانتقالات، وتشتيت تركيزه بسبب الإجراءات القانونية الطويلة والمكلفة.

“النادي الآن في وضع يسمح له بحسم هذه المسألة والتركيز على المستقبل”.

ويتذيل شيفيلد ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من 31 مباراة، متأخرا بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان.

    المصدر :
  • رويترز

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