الأربعاء 18 شعبان 1445 ﻫ - 28 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معركة محتملة بين ليفربول ويونايتد.. وسيتي يواجه نيوكاسل في دور الثمانية لكأس الاتحاد

منذ 39 دقيقة
ما نشستر يونايتد وليفربول

ما نشستر يونايتد وليفربول

A A A
طباعة المقال

سيلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع نيوكاسل يونايتد في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

بينما قد تسفر القرعة التي أجريت اليوم الأربعاء عن معركة محتملة بين ليفربول ومانشستر يونايتد إذا تأهل كل منهما إلى هذا الدور.

ويلعب ليفربول مع ساوثامبتون في مباراة بالدور الخامس اليوم بينما يواجه مانشستر يونايتد فريق نوتنجهام فورست.

وحجز سيتي مكانه في دور الثمانية بعدما سجل مهاجمه إرلينج هالاند خمسة أهداف في الفوز 6-2 على لوتون تاون أمس الثلاثاء.

وسيلعب كوفنتري سيتي مع الفائز من مباراة الدور الخامس اليوم بين ولفرهامبتون واندرارز وبرايتون آند هوف ألبيون، بينما سيلتقي ليستر سيتي مع الفائز من مباراة تشيلسي وليدز يونايتد اليوم أيضا.

وفيما يلي قرعة دور الثمانية:

ولفرهامبتون/برايتون ضد كوفنتري سيتي

نوتنجهام فورست/ مانشستر يونايتد ضد ليفربول/ ساوثامبتون

تشيلسي/ ليدز يونايتد ضد ليستر سيتي

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

نابولي يكتسح مضيفه ساسولو 6-1
رياضة التنس - تعبيرية
توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين اتحاد لاعبي التنس وصندوق الاستثمارات السعودي
براءة كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول من مزاعم سوء التصرف

الأكثر قراءة

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نصر الله متأكد من حرب إسرائيلية قريبة على لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي جاء ليتوعد.. ففاجأه صاروخ من حزب الله!
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يقرّ زيادات لموظفي القطاع العام.. كم بلغت؟