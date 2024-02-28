معركة محتملة بين ليفربول ويونايتد.. وسيتي يواجه نيوكاسل في دور الثمانية لكأس الاتحاد

سيلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع نيوكاسل يونايتد في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

بينما قد تسفر القرعة التي أجريت اليوم الأربعاء عن معركة محتملة بين ليفربول ومانشستر يونايتد إذا تأهل كل منهما إلى هذا الدور.

ويلعب ليفربول مع ساوثامبتون في مباراة بالدور الخامس اليوم بينما يواجه مانشستر يونايتد فريق نوتنجهام فورست.

وحجز سيتي مكانه في دور الثمانية بعدما سجل مهاجمه إرلينج هالاند خمسة أهداف في الفوز 6-2 على لوتون تاون أمس الثلاثاء.

وسيلعب كوفنتري سيتي مع الفائز من مباراة الدور الخامس اليوم بين ولفرهامبتون واندرارز وبرايتون آند هوف ألبيون، بينما سيلتقي ليستر سيتي مع الفائز من مباراة تشيلسي وليدز يونايتد اليوم أيضا.

وفيما يلي قرعة دور الثمانية:

ولفرهامبتون/برايتون ضد كوفنتري سيتي

نوتنجهام فورست/ مانشستر يونايتد ضد ليفربول/ ساوثامبتون

تشيلسي/ ليدز يونايتد ضد ليستر سيتي

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد