مع اقتراب فريقه من حصد لقب الدوري.. غوارديولا: المهمة لم تنته بعد

‬رفض بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الاحتفال بفوز فريقه 2-صفر على مضيفه توتنهام هوتسبير ليقترب من حصد اللقب الرابع تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في إنجاز لا سابق له أمس الثلاثاء.

وكان أداء الفريق بعيدا كل البعد عن المستوى المعهود لسيتي، وكاد أن تتلقى شباكه هدف التعادل في وقت متأخر لولا إنقاذ الحارس البديل ستيفان أورتيجا، قبل أن يسجل إرلينج هالاند هدفه الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق فوزا غاليا.

وقال جوارديولا، الذي يتصدر فريقه المسابقة بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني قبل الجولة الأخيرة من سباق حسم اللقب “لقد كنا سعداء في غرفة الملابس، لكنهم (اللاعبون) يعرفون أن الأمر لم ينته بعد وستكون المهمة صعبة يوم الأحد.

“علينا أن نفوز في المباراة لنحقق شيئا لم يحققه أي فريق من قبل”.

وسيستضيف سيتي منافسه وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل بينما يستضيف أرسنال منافسه إيفرتون، وسيكون الفوز مهما لحصد لقب الدوري السادس في سبعة مواسم.

وبينما تألق سيتي في ملعب كريفن كوتيدج يوم الأحد الماضي خلال الفوز 4-صفر على فولهام، تراجع الفريق بشكل غريب في ملعب توتنهام الجديد أمس الثلاثاء.

وقال جوارديولا للصحفيين “تأثر الأداء بنتيجة الشوط الأول”.

وأضاف “حين تفعل ذلك، ستخسر الدوري الإنجليزي الممتاز. في بعض الأحيان تغيب عن مستواك. إنهم بشر، وأنا أتفهم الضغوط.

“حتى أرسنال لم يلعب جيدا أمام مانشستر يونايتد، كانوا يعلمون أنهم إذا لم يحققوا الانتصار، لن يفوزوا بلقب الدوري.

“سيكون الأمر نفسه يوم الأحد بالنسبة لنا ضد وست هام. سنشعر بالضغط. تذكروا مباراة أستون فيلا قبل عدة مواسم، كنا متأخرين 2-صفر قبل 15 دقيقة على نهاية المباراة، وسيرجيو أجويرو ضد كوينز بارك رينجرز عندما أحرز في الدقيقة 93. إنه شيء طبيعي. أدعوهم للقيام فقط بما يتعين عليهم القيام به وهذا كل شيء”.

وردد كايل ووكر مدافع توتنهام السابق كلمات جوارديولا قائلا إن المشاعر كانت قوية.

وقال ووكر لشبكة سكاي سبورتس “سنحاول التعافي والاستعداد للمباراة المقبلة. مواجهة وست هام ستكون مباراة نهائية أخرى ونأمل أن نتمكن من كتابة تاريخ جديد لهذا النادي العظيم. إنها ليست مهمة يمكن تحقيقها بسهولة.

“آمل أن نتمكن من تحقيق الفوز. إذا لم أستمتع بالضغوط، سأكون في الوظيفة الخطأ والفريق الخطأ”.