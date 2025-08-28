مقابل 54 مليون دولار.. يونايتد يوافق على انتقال جارناتشو لتشيلسي

قال مصدر مقرب من مانشستر يونايتد اليوم الخميس إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وافق على انتقال الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو إلى تشيلسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار).

وستكون هذه رابع أغلى صفقة بيع يبرمها يونايتد بعد كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو وأنخيل دي ماريا.

وكان جارناتشو، الذي خاض 93 مباراة في الدوري مع يونايتد، من بين خمسة لاعبين سعوا للرحيل عن النادي هذا الصيف، إلى جانب ماركوس راشفورد، وأنتوني، وتيريل مالاسيا، وجادون سانشو. وانضم راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة الشهر الماضي.

واستبعد المدرب روبن أموريم اللاعب البالغ عمره 21 عاما من تشكيلته هذا الموسم، وفشل يونايتد في الفوز بأول مباراتين في الدوري قبل أن يخرج من كأس الرابطة بركلات الترجيح على يد جريمسبي تاون من الدرجة الرابعة.

ويستضيف تشيلسي منافسه فولهام في الجولة الثالثة من الدوري.

(الدولار = 0.7402 جنيه إسترليني)