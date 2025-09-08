مقال ليبرون جيمس في صحيفة حكومية صينية يبشر بانتهاء الخلافات

أصبح ليبرون جيمس أول لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يكتب مقالا في صحيفة الشعب اليومية التي تديرها الدولة في الصين، وهي خطوة غير معتادة تشير إلى أن الخلاف الذي استمر لسنوات طويلة بين الدوري وبكين قد يكون بصدد الانتهاء.

ويتمتع الدوري منذ عقود بنمو سريع في الصين، إذ يمارس اللعبة حوالي 300 مليون شخص، وتضخم الأمر إلى نشاط تجاري يقال إن قيمته تزيد على أربعة مليارات دولار.

وشكل الدوري أحد أكثر الصادرات الثقافية الأمريكية شعبية إلى الصين حتى عام 2019 عندما نشر داريل موري، المدير العام لفريق هيوستن روكتس آنذاك، تغريدة تدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونج كونج.

وكانت التداعيات سريعة وكبيرة، إذ توقفت قناة سي.سي تي.في الصينية الحكومية عن عرض مباريات دوري السلة الأمريكي لمدة 28 شهرا، وقطع رعاة محليون علاقاتهم بالمسابقة واختفت السلع المتعلقة بفريق روكتس من رفوف المتاجر. وكشف آدم سيلفر مفوض الدوري في عام 2022 أن الخسائر المالية بلغت “مئات الملايين” من الدولارات.

وبعد مرور ستة أعوام، ورغم تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، يأتي نشر صحيفة الشعب اليومية لمقال جيمس ليسلط الضوء على أن علاقة دوري السلة الأمريكي مع أهم سوق له خارج أمريكا الشمالية على وشك أن يتم إصلاحها بالكامل.

وفي السنوات الثلاث الماضية، عادت قناة سي.سي تي.في تدريجيا إلى بث مباريات الدوري الأمريكي كما كانت تفعل في السابق، ووقعت شركات صينية صفقات مع المسابقة.

وتستعد رابطة الدوري الشهر المقبل لإقامة مباراتين قبل الموسم في ماكاو، وهي المرة الأولى منذ عام 2019 التي ستلعب فيها فرق من دوري السلة الأمريكي على الأراضي الصينية.

ويأتي مقال جيمس في الصحيفة، المعروفة بتبني وجهات نظر بكين حول مجموعة متنوعة من القضايا، بعد زيارته لمدن صينية كبرى مثل شنغهاي وتشنغدو ضمن جولة “فوريفر كينج تور” بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لأول جولة له في آسيا برعاية نايكي.

وكتب جيمس، الذي زار الصين 15 مرة ويتأهب لرقم قياسي يتمثل في خوض الموسم 23 له في الدوري “حماس ولُطف الأصدقاء الصينيين يلمساني بعمق، وكل ما يمكنني فعله هو بذل كل ما لدي في كل مباراة للتعبير عن امتناني. آمل أن أتمكن من المساهمة في تطوير كرة السلة الصينية”.

وقد يشير نشر صحيفة الشعب لمقال جيمس أيضا إلى رغبة القيادة الصينية في أن تساعد الرموز الثقافية الأمريكية في تعزيز التبادلات بين الشعبين في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية توترا على جبهات مختلفة.

وفي مناسبات سابقة، كان سفراء صينيون لدى الولايات المتحدة حضروا وتحدثوا في فعاليات رياضية بالولايات المتحدة للترويج لرسائل تصالحية إلى الجمهور الأمريكي حول العلاقات الثنائية.