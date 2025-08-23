السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
مكتوميناي ودي بروين يتألقان في بداية مظفرة لنابولي في الدوري

منذ 18 دقيقة
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي

بدأ نابولي حملة دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-صفر على مضيفه ساسولو اليوم السبت، بهدفي سكوت مكتوميناي وكيفن دي بروين.

وسرعان ما ترك لاعب الوسط مكتوميناي، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، بصمته، إذ حول كرة عرضية من ماتيو بوليتانو برأسه في المرمى بعد 17 دقيقة فقط ليمنح نابولي التقدم.

وضاعف دي بروين الوافد الجديد النتيجة في الدقيقة 57، بتسديدة من ركلة حرة من زاوية ضيقة.

وفي عودته لدوري الأضواء، تلقى ساسولو ضربة أخرى عندما حصل إسماعيل كوني على البطاقة الصفراء الثانية قبل دقائق من نهاية المباراة بعدما ارتكب خطأ على لورينزو لوكا، لينهي صاحب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.

    المصدر :
  • رويترز

