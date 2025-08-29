مكلارين تتصدر التجارب الحرة الأولى لجائزة هولندا الكبرى بفوز نوريس وبياستري

احتل ثنائي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات المركزين الأول والثاني في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة هولندا الكبرى اليوم الجمعة بينما حلت سيارتا أستون مارتن بقيادة لانس سترول وفرناندو ألونسو خلفهما.

وتفصل بين سائقي مكلارين تسع نقاط فقط وسجل نوريس دقيقة واحدة و10.278 ثانية في تساندفورت في أجواء عاصفة مع توقع هطول أمطار في وقت لاحق اليوم الجمعة في الفترة الثانية.

كان بياستري متأخرا بفارق 0.292 ثانية عن نوريس الذي فاز بثلاثة من السباقات الأربعة الأخيرة، بينما كان سترول وألونسو أبطأ بأكثر من نصف ثانية.

وحل سائق وليامز ألكسندر ألبون خامسا بينما كان ماكس فرستابن المرشح الأوفر حظا على أرضه أبطأ بثانية تقريبا.

وجاء كل من جورج راسل سائق مرسيدس وكارلوس ساينز سائق وليامز وجابرييل بورتوليتو سائق ساوبر وبيير جاسلي سائق ألبين ضمن العشرة الأوائل.

وجد فرستابن نفسه في الحصى في نهاية حصة التجارب بعد مشكلة في المكابح. وجاء زميله يوكي تسونودا في المركز 16.

وفي وقت سابق، كاد لويس هاميلتون سائق فيراري أن ينحرف عند المنعطف الثاني لكنه تمكن من استعادة السيطرة على الحلبة بينما عانى كيمي أنتونيلي من مشكلة في المنعطف التاسع وغاص بسيارته المرسيدس في الحصى مما أدى إلى رفع العلم الأحمر.

وبمجرد استئناف الحصة وانتقال السائقين إلى الإطارات الناعمة، حقق نوريس وبياستري أسرع اللفات بينما كانت السحب الداكنة تلوح في الأفق بالقرب من الحلبة.

كان من الواضح أن سيارتي فيراري تعانيان إذ أنهيتا السباق في المركزين 14 و15 وقال شارل لوكلير المحبط عبر دائرة الاتصال الداخلية بالفريق إنهما “على بعد أميال من السرعة المطلوبة”.