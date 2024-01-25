ممفيس يهزم ميامي في دوري السلة الأمريكي

أحرز فينس وليامز 25 نقطة وهو أعلى عدد خلال مسيرته ليقود فريقه ممفيس جريزليز للفوز خارج ملعبه 105-96 على ميامي هيت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وقدم سكوتي بيبن لاعب جريزليز أفضل أداء في مسيرته في ثاني ظهور له خلال الموسم الحالي عندما شارك بديلا. وأحرز بيبن الذي تعاقد معه ممفيس الأسبوع الماضي 15 نقطة وسيطر على ست كرات مرتدة ومرر ست كرات حاسمة لزملائه.

ومنح البديل تيري روزير لاعب ميامي فريقه تسع نقاط في أول مشاركة له مع الفريق بعد انتقاله إليه من تشارلوت.

وفي مباراة أخرى أحرز ديفن بوكر 46 نقطة منها 30 في النصف الثاني ليفوز فينكس صنز على مضيفه دالاس مافريكس 132-109.

وهذا هو الفوز السابع على التوالي لفينكس.

وأضاف برادلي بيل 20 نقطة للفريق الفائز بينما أحرز زميله جرايسون ألين 15 نقطة وسجل كيفن دورانت 12 نقطة وسيطر على 10 كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه.

وكان لوكا دونتشيتش أفضل مسجلي دالاس برصيد 34 نقطة كما سيطر على ثماني كرات مرتدة ومنح زملاءه تسع تمريرات حاسمة. وأضاف جرانت وليامز أيضا ثماني نقاط إلى رصيد دالاس قبل استبداله في الربع الثالث بعد مخالفة.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر خارج ملعبه على سان أنطونيو سبيرز 140-114 وفاز جولدن ستيت وريورز على ضيفه أتلانتا هوكس 134-112.

وبعد وقت إضافي فاز بورتلاند تريل بليزرز 137-131 على هيوستون روكتس في ملعب الأخير.